Hasan Ali ve Rodrigues'ten iyi, Kruse'den kötü haber

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Hasan Ali ve Rodrigues Denizlispor karşısında sahada olacak. Max Kruse'nin ise oynama ihtimali %50.

Deplasmanda Yukatel ’a konuk olacak ’ye Hasan Ali Kaldırım ve Garry Rodrigues’den iyi haber geldi

Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre; Sakatlıklarını tamamen atlatan Hasan Ali Kaldırım ve Garry Rodrigues’in pazar günü forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Topla yapılan hafif antrenmana katılmasına rağmen Kruse’nin oynama ihtimali yüzde 50. Moses ve Emre Belözoğlu ise kesinlikle riske edilmeyecekler. Sakatlıktan çıkmasına rağmen henüz istenilen seviyeye gelmediği anlaşılan Victor Moses'in ise ancak haftaya forma giyebilecek seviyeye gelmesi bekleniyor.

Tedavi için gittiği ’de bile çalışmalarını aksatmayan Hasan Ali Kaldırım, bunun ödülünü pazar günü sahaya takımın başında kaptan olarak çıkarak alacak. Garry Rodrigues de hırsla çalışıp, Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu’nun direktiflerini harfiyen uygulayarak kısa zamanda sakatlıktan kurtuldu.

Cuma günü yapılan antrenmanda sakatlıklardan çok canı yanan Ersun Yanal’ın, Emre Belezoğlu ve Max Kruse ile saha ortasında bir süre sohbet yapması dikkat çekti. Yanal’ın futbolculara "Oynama isteğinizi anlıyorum. Takımın da sizlere çok ihtiyacı var. Ancak bu uzun bir maraton. Takımın size yıl boyunca daha çok ihtiyacı olacak. Bu nedenle hırsınıza yenik düşüp tam iyileşmeden oynamayı aklınızdan geçirmeyin" dediği öğrenildi