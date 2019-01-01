Hasan Ali Kaldırım'dan Fenerbahçe'ye iyi haber: Çalışmalara başladı

Audi Cup Turnuvası'nda Fenerbahçe'nin Bayern Münih ile oynadığı maçta sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, topsuz çalışmalara başladı.

, , ve 'nin sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı Audi Cup Turnuvası'nda sakatlanan ve bir süredir sahalardan uzak kalan 29 yaşındaki futbolcu Hasan Ali Kaldırım'dan iyi haber geldi.

Milli futbolcu, 30 Temmuz'da Bayern Münih'in 6-1 kazandığı karşılaşmanın 23. dakikasında sakatlanmış ve yerini Nabil Dirar'a bırakmıştı. Yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması beklenen tecrübeli futbolcu, topsuz çalışmalara başladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Medipol karşılaşması sonrası takıma verilen iznin ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen oyuncu, çalışmalarını özel program dahilinde sürdürdü.

Salonda ayağını hiç kullanmadan çalışan Hasan Ali, en az 3 hafta özel program dahilinde hazırlıklarına devam edecek.

2012'den beri Fenerbahçe forması giyen başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 31 maçta görev almış ve bu maçların hepsinde ilk 11'de başlamıştı. 2 gol atıp 3 asistlik katkı sağlayan Hasan Ali Kaldırım, Premier Lig ekiplerinden 'ın transfer hedefi haline gelmiş ancak Fenerbahçe'de kalmaya karar vermişti. Kaldırım'ın sarı lacivertli kulüp ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.