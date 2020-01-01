Hasan Ali Kaldırım: Kaptanlık pazubendi kolumu rahatsız ettiği için çıkardım

Gençlerbirliği maçında kaptanlık pazubendini kolundan çıkardığı için tepki çeken tecrübeli futbolcu, konuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig'de ile oynadıkları maçta taktığı kaptanlık pazubendini saha kenarına bırakmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Tecrübeli futbolcu, karşılaşmada pazubendi çıkarmasıyla ilgili yapılan yorumlara değinerek, "Kaptanlık pazubendi maç içinde kolumu rahatsız ettiğinden çıkarıp saha dışına bıraktım ve maça devam ettim. Bu durum daha önce de birkaç kez başıma geldi. Gerek takım arkadaşlarımın gerekse kenar yönetiminin durumdan haberi vardı. Olayın aslı budur. Haberdeki diğer iddialara cevap vermeyi son derece gereksiz buluyorum" ifadelerini kullandı.