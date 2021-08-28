Harvey Elliot, ünlü futbol yazarına Ergün Penbe'yi hatırlattı

Liverpool'un 18 yaşındaki genç oyuncusunun Galatasaray'ın efsane ismi ile olan ortak yönü dikkat çekiyor.

Premier Lig'de şampiyonluk hedefleyen Liverpool'un geçtiğimiz sezon Championship ekiplerinden Blackburn Rovers'ta sergilediği performansla dikkat çeken genç oyuncusu Harvey Elliott, bu sezon Jürgen Klopp'tan sıklıkla forma şansı bulurken, İngiliz ekibinin geleceğinde önemli bir yer tutmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

Blackburn Rovers forması altında çıktığı 41 maçta 7 gol ve 10 asistle oynayan Elliott, bu sezon çok sayıda teklife rağmen Liverpool kadrosunda kalırken, potansiyeliyle spor basınının da gündeminde yer tutuyor. Dünyaca ünlü The New York Times gazetesinin muhabiri Rory Smith'in forma numarasına dikkat çektiği Elliott, bu özelliğiyle eski bir Galatasaray efsanesini andırıyor.

İkisi de 67 numara

Liverpool'un Chelsea'yi konuk ettiği Premier Lig'in üçüncü hafta karşılaşması sırasında attığı esprili tweetle genç oyuncunun Galatasaray'ın unutulmaz ismi Ergün Penbe'ye olan hayranlığından dolayı 67 numarayı tercih ettiğini belirten Smith'in bu paylaşımı kısa bir süre içerisinde büyük bir beğeni ve sempati toplarken, efsane ismi de yeniden hatırlattı.

Harvey Elliott's squad number is a tribute to Ergun Penbe, who wore 67 throughout his career because that was his licence plate number. — Rory Smith (@RorySmith) August 28, 2021

Kariyerinin çok büyük bir bölümünü sarı-kırmızılı forma altında geçiren Ergün Penbe, altı lig şampiyonluğu yaşarken, UEFA Kupası şampiyonluğunda da rol almıtşı. Kariyerini 2007-2008 sezonu sonunda Gaziantepspor formasıyla noktalayan milli futbolcu, A Milli Takım'ın üçüncülükle tamamladığı 2002 Dünya Kupası'nda da oynamıştı.

Daha fazla okuma