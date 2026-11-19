Harvey Barnes, eski Newcastle United oyuncusu Bruno Guimaraes'e açık bir mesaj göndererek Brezilyalı futbolcunun Arsenal formasıyla Tyneside'a dönüşünün hiç de rahat geçmeyeceği uyarısında bulundu. İstikrarsız sonuçların ardından sezonuna ivme kazandırmak isteyen Newcastle, lig liderinin gelişini güçlü bir mesaj vermek için fırsat olarak görüyor.

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Guimaraes, 75 milyon sterlinlik transferinden sonra ilk kez Tyneside'a dönüyor

Premier League, millî aranın ardından cumartesi akşamı St James' Park'taki kritik karşılaşmayla yeniden başlıyor. Bu maç, Guimaraes'in yazın 75 milyon sterlin karşılığında Newcastle'dan Arsenal'e transfer olmasından bu yana Tyneside'daki ilk maçı olacak.

Arsenal, 30 puanın 27'sini toplayarak zirvede beş puanlık farkla liderliğe yerleşmiş hâlde kuzeydoğuya geliyor. Newcastle ise bu sezon St James' Park'ta oynadığı beş maçta yalnızca bir galibiyet alarak evinde zorlandı.

Guimaraes'in nasıl karşılanacağı belirsizliğini korusa da bu sezon bölgeye yaptığı bir deplasmanda unutulmaz anlar yaşamıştı. Sunderland karşısında yedek kulübesinden oyuna girip gol attı ve ev sahibi taraftarların tepkisine rağmen coşkulu bir gol sevinci yaşadı.

Barnes, Newcastle'ın Arsenal karşısında zorluğun üstesinden geleceğine inanıyor

Arsenal'in iyi formuna rağmen Barnes, liderle karşılaşmanın takımının ihtiyaç duyduğu kıvılcımı sağlayabileceğini düşünüyor. Hafta sonundaki maç öncesinde konuşan kanat oyuncusu, Newcastle'ın kendi sahasında güçlü rakiplere karşı kendini sınamaktan hoşlandığını söyledi.

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Barnes, Sky Sports'a şunları söyledi: “Bazı açılardan bunun bizim için gerçekten iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Elbette kendinizi en iyilere karşı sınıyorsunuz. Yıllar içinde bu tür zorluklarla karşılaştığımızda, özellikle de St James' Park'ta, seviyemizi yükseltip bunların üzerine gittiğimizi gördünüz. Aradan dönüşte ihtiyacımız olan maçın bu olduğunu hissediyorum.”

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Barnes, eski takım arkadaşının maç sonunda mutlu olmamasını istiyor

Eski bir takım arkadaşının rakip formayla sahaya çıkması, cumartesi günkü maça ayrı bir boyut katıyor. Ancak Barnes, Guimaraes'in Arsenal formasıyla dönüşüne ilişkin duygusallığı bir kenara bırakarak Newcastle'ın odağının tamamen sonuçta olduğunu vurguladı.

“Futbol böyle bir şey. İnsanlar ayrılır ve geri döner. Bruno da farklı bir formayla dönüyor,” diye ekledi. “Umarım maçın sonunda sonuçtan mutlu olmaz. Durum bu. Sahaya çıkıp işimizi yapacağız.”

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Millî aranın ardından iki takımı da kritik bir sınav bekliyor

Lig maçlarının yeniden başlamasıyla cumartesi akşamki karşılaşma iki kulüp için de büyük önem taşıyor. Newcastle açısından ligin liderini yenmek, iç sahadaki durgun performansını düzeltmek ve sezonuna ivme kazandırmak için önemli bir fırsat.

Arsenal ise Premier League zirvesindeki beş puanlık üstünlüğünü korumaya çalışırken kendisini zorlu bir deplasman sınavı bekliyor.