Hartlepool United orta saha oyuncusu, kulağına tıkadığı pamuğun çok fazla ileri gitmesi sonucu başı döndü; hastaneye kaldırıldı

Hartlepool orta saha oyuncusu Mark Shelton, tuhaf bir kulak pamuğu sakatlığı nedeniyle Scunthorpe'a karşı son Lig İki maçında oyundan alındı.

Shelton, bu sezon Hartlepool için kilit bir oyuncu oldu ve kulüp küme düşme tehdidini başarıyla savuşturdu. İngiliz futbolunun dördüncü kademesinde 33 maçta yer aldı.

25 yaşındaki oyuncu Cumartesi günü Glanford Park deplasmanında yer alamayacak çünkü teknik direktör Graeme Lee hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Ne yaşandı?

Bir pamuğu kulağına çok fazla soktuğu için Shelton'ın başı dönüyordu.

Lee, BBC Radio Tees'e İngiliz oyuncunun olağandışı sakatlığı hakkında şunları söyledi:

"Mark'ın kulağında çok ileri gitmiş bir pamuklu çubuk vardı.

"Hastaneye gitti, kulak çöpleri fazla ileri gitmiş gibi görünüyor. Başı dönüyor ve ayağa kalkamıyor."

Futboldaki garip sakatlanmalar

Shelton, yıllar boyunca garip koşullar altında oyundan alınan tek oyuncu değil.

Eski Wimbledon ve İngiltere kalecisi Dave Beasant, 1993'te ayağına bir şişe salata kremasını düşürdükten sonra sahadan ayrıldı.

Eski Aston Villa forvet oyuncusu Darius Vassel, 2003 yılında bir su topunu çıkarmak için elektrikli matkap kullanmayı denedikten sonra, kendisini bir süre oyun dışı bırakan ciddi bir enfeksiyon kaptı.

Richard Wright, Everton ve Chelsea arasındaki FA Cup maçından önce bir tabelaya takılıp ayak bileğini kırdı.

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