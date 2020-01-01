Harry Winks: Premier Lig oyuncuları maçların seyircisiz oynanmasını istemiyor

Tottenham'ın genç oyuncusu, Premier Lig'in seyircisiz olarak yeniden başlatılma fikrine katılmadığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig'de geri dönüş projesi uygulanmaya başlıyor.

Projeye göre ligin Haziran ayının ortasında seyircisiz olarak başlatılması planlanıyor.

Ancak 'da forma giyen Harry Winks, bu fikre pek de sıcak bakmıyor.

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BBC'ye konuşan 24 yaşındaki oyuncu "Ligler yeniden başlatılabilir ama bu durumu bütün Premier Lig oyuncularının istediğini düşünmüyorum. Futbolu futbol yapan şeylerden biri taraftarların yarattığı atmosfer. Onlar olmadan, tezahüratlarını, tepkilerini duymadan maç yapmak çok değişik bir durum olacak" ifadelerini kullandı.

2018 yılında İngiltere Milli Takım formasıyla ile deplasmanda seyircisiz olarak oynadıkları Uluslar Ligi maçına da değinen Winks "Hırvatistan maçı seyircisiz olduğu için hepimize garip geldi. Sevdiğimiz veya alışık olduğumuz bir durum olmadığı için çoğu oyuncu böyle hissetti" dedi.

Winks'in takım arkadaşı Hugo Lloris ise L'Equipe'e yaptığı açıklamada "Futbol seyircisiz oynanabilecek bir spor değil. Taraftarlar olmadan aynı spor olmayacak. Dolu stadyumlarda şarkılar, tezahüratlar ve atmosfer sayesinde taraftarlarla duygularımızı paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.