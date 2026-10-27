“Harry’nin bunu İngiltere için kazanmış olmasından çok memnunum”: Aaron Danks, Bayern Münih’in Magdeburg ile Almanya Kupası maçı öncesinde Kane’in Ballon d’Or zaferini övdü

Bayern Münih yardımcı antrenörü Aaron Danks, Harry Kane’in son bireysel başarısından duyduğu gururu dile getirerek golcünün hem kulübü hem de ülkesi için taşıdığı öneme dikkat çekti. Kane’in son dönemde aldığı ödüller, Alman devinin yaklaşan ulusal kupa maçlarına hazırlığına olumlu bir hava kattı.

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Bayern, Kane'in tarihi başarısını kutluyor

Bayern, yaklaşan DFB-Pokal mücadelesine hazırlanırken Saebener Strasse'deki havayı önemli bir bireysel başarı da yükseltti. Danks, Kane'i son Ballon d'Or başarısından dolayı kamuoyu önünde tebrik ederek böylesine prestijli bir ödülün takımın moraline etkisine dikkat çekti. İngiltere kaptanı, Bavyera'ya gelişinden bu yana müthiş bir form sergiliyor. Bu son ödül de onun dünyanın en iyi santrforu olarak konumunu pekiştiriyor.

Danks, gururun kulüple sınırlı olmadığını, bu başarının İngiltere için de önem taşıdığını vurguladı. «Çok emin olduğumu söyleyemem; üst düzey oyuncular karşısında kendini göstermesi gerekiyordu. Farklar çok küçüktü. Onunla çok yakın çalışıyoruz ve ne kadar emek verdiğini görüyoruz. Onun adına gerçekten çok mutluyum. Bir İngiliz olarak bu konuda tamamen tarafsız değilim. Ama her gün ne kadar sıkı çalıştığını görüyorum. Hem onun hem de kulübün adına mutluyum; bu, kulübün neyi temsil ettiğini gösteriyor. Çok gururluyum. Harry'nin Michael Owen'dan bu yana İngiltere adına bunu başaran ilk oyuncu olmasına da çok sevindim. Şimdi geri dönecek ve her zamanki profesyonel, mütevazı tavrıyla yoluna devam edecek» dedi.

Kane başarılarıyla yetinmiyor

Danks, Kane'in bitmek bilmeyen çalışma azmini ve sarsılmaz zihinsel disiplinini vurgulayarak forvetin enerjisini sürekli gelişmeye yönelttiğini belirtti. Kane, geride kalan maçlara veya başarılarına takılıp kalmak yerine önündeki hedeflere odaklanmasını sağlayan üst düzey konsantrasyonunu koruyor.

Danks, «Harry'nin şimdi tamamen bir sonraki golüne, bir sonraki performansına ve bir sonraki maçına odaklanacağını biliyorum. Profesyonel yaklaşımına hemen geri dönecek» dedi. «Harry'nin sözleri tüm genç oyuncular için harikaydı; bunları belirli birine yönelik söylemedi. İyi hazırlanmak için inanılmaz sıkı çalışıyor. Başarısı zaten ortada. Birkaç yıl önce birçok kişi onun hiçbir şey kazanamayacağını söylüyordu. Şimdi o başarılar geliyor; o da başarılarının konuşmasına izin veriyor.»

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Ballon d'Or coşkusuna rağmen ayaklar yere basıyor

Harry'nin tarihi Ballon d'Or zaferinin coşkusu soyunma odasını sardı, ancak Danks takımının ayaklarını yere sağlam basmasını istiyor. Görkemli törenin ardından oluşan heyecana değinen teknik direktör, bireysel başarı ile üst düzey futbolun durmaksızın süren mücadelesi arasındaki keskin farka dikkat çekti ve takımının son haftalarda yaşadığı duygusal iniş çıkışları değerlendirdi.

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«Hayatın sunduğu uç noktaları görüyorsunuz. Harry'nin dün yaşadığı büyük sevinci ve bizim son birkaç haftada yaşadığımız anları. En önemli şeyin insanlar olduğunu anlamak gerekiyor. Bir antrenör olarak oyuncularınızdan en iyi verimi nasıl alacağınızı bilmelisiniz. Zorluklarla karşılaştığımızda takım içindeki uyumumuza güvenmeliyiz; bu bizi daha da güçlü kılacak» ifadelerini kullandı.

Magdeburg karşısında rehavete yer yok

Danks, Kane'in başarısı etrafındaki kutlamalara rağmen takımın yerel kupadaki görevine tamamen odaklandığını vurguladı. Teknik ekip, ikinci lig temsilcisini ayrıntılı biçimde analiz etti. Danks, rakibin son performanslarının, Bundesliga lideri konsantrasyonunu kaybederse ciddi sorunlar yaratabileceğini gösterdiği uyarısında bulundu. Magdeburg'un 2. Bundesliga'da son dönemde iyi sonuçlar aldığını belirterek rakibe saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

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Danks, «İyi bir teknik direktöre, iyi fikirlere ve sağlam ilkelere sahip iyi bir takım. Formları iyi ve sezona iyi başladılar. Bu maç onlar için önemli bir fırsat. Neler yapabileceğimizi göstermek için son dönemde ortaya koyduğumuz enerjiyi yine sahaya yansıtmamız gerekecek» dedi.