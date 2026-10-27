“Harry’nin bunu İngiltere adına kazanmasına çok sevindim”: Aaron Danks, Bayern Münih’in Magdeburg ile oynayacağı Almanya Kupası maçı öncesinde Kane’in Ballon d’Or zaferini övdü

Bayern Münih yardımcı antrenörü Aaron Danks, Harry Kane’in son bireysel başarısından duyduğu gururu dile getirerek golcünün hem kulübü hem de ülkesi için taşıdığı öneme dikkat çekti. Kane’in son dönemde aldığı ödüller, Alman devinin yaklaşan ulusal kupa maçlarına hazırlığı öncesinde olumlu bir hava yarattı.

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Bayern, Kane’in tarihi başarısını kutluyor

Bayern, yaklaşan DFB-Pokal sınavına hazırlanırken Saebener Strasse’deki hava, kazanılan önemli bir bireysel ödülle daha da canlandı. Danks, Kane’i kısa süre önce kazandığı Ballon d'Or nedeniyle kamuoyu önünde tebrik ederek böylesine prestijli bir ödülün takımın moraline etkisine dikkat çekti. İngiltere kaptanı, Bavyera’ya gelişinden bu yana göz kamaştırıcı bir form sergiliyor. Bu son ödül de onun dünyanın en iyi santrforu konumunun bir göstergesi oldu.

Danks, duydukları gururun kulüple sınırlı olmadığını, başarının İngiltere açısından da önem taşıdığını vurguladı. “Çok emin olduğumu söyleyemem; üst düzey oyuncularla rekabet etmek zorundaydı. Aradaki farklar çok küçüktü. Onunla çok yakın çalışıyoruz ve gösterdiği çabayı görüyoruz. Onun adına gerçekten çok mutluyum. Bir İngiliz olarak bu konuda tamamen tarafsız değilim. Ama her gün ne kadar sıkı çalıştığını görüyorum. Hem onun hem de kulüp adına mutluyum; bu, kulübün neyi temsil ettiğini gösteriyor. Çok gururluyum. Harry’nin, Michael Owen’dan bu yana bunu başaran ilk oyuncu olarak bu ödülü İngiltere adına kazanmasından da çok memnunum. Şimdi geri dönecek ve her zamanki profesyonel ve mütevazı tavrıyla yoluna devam edecek” dedi.

Kane, başarılarıyla yetinmiyor

Danks, Kane’in bitmek bilmeyen çalışma azmine ve sarsılmaz zihinsel disiplinine dikkat çekerek forvetin enerjisini sürekli gelişmeye yönelttiğini belirtti. Kane, önceki maçlara veya başarılarına takılıp kalmak yerine odağını önündeki hedeflere çeviriyor.

Danks, “Harry’nin şimdi tamamen bir sonraki golüne, bir sonraki performansına ve bir sonraki maçına odaklanacağını biliyorum. Hemen yine o profesyonel tutumu sergileyecek” dedi. “Harry’nin sözleri bütün genç oyuncular için harikaydı; bunu özellikle birine söylemedi. İyi hazırlanmak için inanılmaz sıkı çalışıyor. Başarısı zaten her şeyi anlatıyor. Birkaç yıl önce birçok kişi onun hiçbir şey kazanamayacağını söylüyordu. Şimdi ise bu başarıları elde ediyor; başarısının kendisi adına konuşmasına izin veriyor.”

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Ballon d'Or sevincine rağmen ayaklar yere basıyor

Harry’nin tarihi Ballon d'Or zaferinin coşkusu soyunma odasına yayıldı, ancak Danks takımının ayaklarının yere basmasını istiyor. Görkemli törenin ardından yaşanan heyecana değinen teknik direktör, bireysel zafer ile en üst düzey futboldaki aralıksız mücadele arasındaki keskin farka dikkat çekti ve takımının son haftalarda yaşadığı duygusal iniş çıkışları değerlendirdi.

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“Hayatın sunduğu uç noktaları görüyorsunuz. Harry’nin dün yaşadığı büyük sevinç ve bizim son birkaç haftada yaşadığımız anlar. En önemli şeyin insanlar olduğunu anlamak gerekiyor. Bir teknik direktör olarak oyuncularınızdan en iyi verimi nasıl alacağınızı bilmelisiniz. Zorluklarla karşılaştığımızda takım içindeki uyumumuza güvenmeliyiz; bu bizi daha da güçlü kılacak” diye konuştu.

Magdeburg sınavına saygıyla yaklaşıyorlar

Danks, Kane için yapılan kutlamalara rağmen takımın ulusal kupada önündeki göreve tamamen odaklandığını belirtti. Teknik ekip, ikinci lig ekibini kapsamlı biçimde analiz etti. Danks, rakibin son performanslarının, Bundesliga liderinin konsantrasyonunu kaybetmesi hâlinde ciddi sorunlar yaşayabileceğini gösterdiği uyarısında bulundu. Magdeburg’un 2. Bundesliga’da son dönemde iyi sonuçlar aldığını belirterek rakibe saygı göstermenin gerekliliğini vurguladı.

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Danks, “İyi bir takım. İyi bir teknik direktörleri, iyi fikirleri ve sağlam ilkeleri var. Formdalar ve sezona iyi başladılar. Bu maç onlar için önemli bir fırsat. Neler yapabileceğimizi göstermek için son dönemde ortaya koyduğumuz enerjiye ulaşmamız gerekecek” dedi.