Harry Kewell: Galatasaray taraftarlarını çok özledim

Galatasaray'ın eski futbolcularından Harry Kewell, sarı kırmızılı ekibin Başakşehir ile oynadığı karşılaşmayı stadyumda izledi.

2008-2011 yılları arasında 3 sezon 'ın formasını giyen Harry Kewell'a, maçı öncesi hizmetlerinden dolayı Abdurrahim Albayrak tarafından plaket takdim edildi.

Taraftarları selamlayan Kewell, duyduğu özlemi dile getirdi.

Avustralyalı eski oyuncu "Buraya gelmeyeli çok zaman oldu. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Anılarım her defasında canlanıyor. Özellikle Ali Sami Yen'deki atmosferi unutamam. Galatasaray taraftarlarını çok özledim. Beni ve ailemi çok iyi karşılıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı formayla toplam 91 maça çıkan Harry Kewell, rakip fileleri 34 kez havalandırmayı başardı.