"Harry Kane'in NFL'de oynaması şaşırtıcı olmaz"

Tottenham'ın yıldız forvet oyuncusu Harry Kane'in Amerikan Futbolu sevgisi biliniyor. Peki gerçekten spor değiştirir mi?

Harry Kane'i bir gün NFL'de 'kicker' pozisyonunda oynarken görür müyüz? Clive Allen'a göre bu gayet mümkün.

'ın süper yıldızı Kane'in Amerikan Futbolu hayranlığı biliniyor. İngiliz golcü mayıs ayında yaptığı açıklamada 10 yıl sonra NFL'de oynamak istediğini söylemişti.

Daha önce Tottenham'da oynayan ve 1990'ların başında düzenlenen NFL Avrupa kapsamında London Monarchs forması da giyen Allen, Kane'in de tıpkı kendisi gibi spor değiştirebileceğini düşünüyor.

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Allen, Daily Star'a verdiği demeçte "Eski forvet oyuncuları NFL'de kicker olabilirler. Kane'in bu spora ilgisi çok büyük. Yıllar sonra NFL'e giderse hiç şaşırmam." dedi.

Harry Kane, NFL'de New England Patriots'ı destekliyor.