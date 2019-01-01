Harry Kane'in emeklilik planı Amerikan Futbolu!

Harry Kane, futboldan sonra yönelmek istediği mesleği açıkladı.

Harry Kane, golleriyle hem 'ı hem de İngiltere Milli Takımı'nın skor yükünü sırtlıyor. Bu başarısı golcü oyuncunun alternatif kariyer planları yapmasına engel olmuyor.

Pek çok meslektaşının kariyerlerinin sonunda takımlarına transfer olduğuna dikkat çeken Kane, kendine Amerika kıtasında başka bir hedef belirledi.

ESPN'e verdiği röportajda açıklamalarda bulunan yıldız oyuncunun kafasında ise Amerikan futbolu oynamak yer alıyor:

"NFL (Profesyonel Amerikan Futbolu Ligi) oyuncusu olma isteğim gerçek. 10 - 12 yıl içerisinde denemek istediğim bir şey."

Amerikan futbolu'nda yer alan "kicker" pozisyonu için kendisini düşünen Kane, bu pozisyonun gerekliliği olan topa ayakla vurma işini yapabileceğine inanıyor.

NFL efsanesi Tom Brady hayranlığını gizlemeyen İngiliz golcü, "Kariyeri beni çok etkiledi. O'na baktığımda her şeyin mümkün olduğunu görüyorum. Kendinize inanıp çok çalışırsanız başarabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Başarılı golcü, bu sezon Tottenham formasıyla 26 maçta 17 gol ve 3 asist kaydetti.