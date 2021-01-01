Harry Kane'e 'Real Madrid'e gitme' uyarısı

Rafael van der Vaart, İngiliz santrforun Santiago Bernabeu'ya taşınmasının çok sağlıklı bir karar olmayacağını düşünüyor.

Harry Kane, Tottenham'ın eski yıldızı Rafael van der Vaart tarafından, Real Madrid'e gitmemesi konusunda uyarıldı.

Manchester United ve Real Madrid'in, kupa kazanma hırsıyla İngiliz santrforu baştan çıkarmak istediği söyleniyor.

Van der Vaart ise Kane'in, Santiago Bernabeu yerine Old Trafford'a gitmesinin daha iyi olacağını düşünüyor.

Ne söylendi?

Tottenham'ın ve Real Madrid'in eski orta sahası Van der Vaart, Ziggo Sport'a verdiği demeçte konuyla ilgili şunları söyledi:

"Harry Kane artık Robert Lewandowski'den sonraki en iyi forvet."

"Kulağa çılgınca gelebilir, ama insan neredeyse 'Manchester United'a git, İngiltere'de kal' diyecek."

"Çünkü genellikle, bir İngiliz oyuncu Madrid'e gittiğinde çok başarılı olamaz."

Real Madrid'de kaç İngiliz futbolcu oynadı?

Steve McManaman, 1999'da Liverpool'dan Real Madrid'e taşınarak Premier Lig'den Bernabeu'ya giden ilk İngiliz oyuncu oldu. McManaman, Real'de dört yıl geçirdi ve iki La Liga şampiyonluğu iki de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

İngiliz orta saha, eflatun-beyazlılarda 90'dan fazla maça çıktı.

David Beckham, 2003'te McManaman'ın Real Madrid'den ayrılmasından kısa bir süre önce Manchester United'dan Madrid'e geldi. La Liga devi, ingiliz oyuncunun bonservisine 37 milyon euro ödedi.

Michael Owen, Liverpool'dan ayrılıp Real Madrid'e gitmeye karar verdiğinde yıl 2004'tü. Aynı dönemde Jonathan Woodgate, Newcastle United'dan Real Madrid'e transfer olan bir başka İngiliz futbolcuydu.

Beckham ve Owen, Madrid'de geçirdikleri süre boyunca yalnızca birer La Liga şampiyonluğu kazandılar. Woodgate ise sakatlıklarla mücadele etti ve Real Madrid tarihinin en kötü transferlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Harry Kane, geleceği hakkında ne söyledi?

Golcü oyuncu, milli arada İngiltere kampında gazetecilerin, önümüzdeki sezon başka bir takıma gidip gitmeyeceğiyle ilgili sorduğu soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"Bunun şu anda cevaplanması zor bir soru olduğunu düşünüyorum."

"Bu spekülasyonların mümkün olduğunca dışında kalmaya çalışıyorum. Şu andan itibaren yaz sonuna kadar tamamen sahadaki işimi yapmaya odaklandım ve sonra oradan nereye gideceğimizi göreceğiz."

Harry Kane, bu sezon Tottenham forması ile tüm müsabakalarda 41 maçta 29 gol kaydetti.