Harry Kane'den Tottenham'a kötü haber

İngiliz ekip, yapılan kontroller sonucu golcü oyuncunun adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında deplasmanda 'a 1-0 mağlup olan 'da Harry Kane şoku yaşanıyor.

Maçın 75. dakikasında sakatlanan Kane, sol arka adalesini tutarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Tottenham'dan yapılan resmi açıklamaya göre İngiliz oyuncunun adalesinde yırtık tespit edildi.

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5 Ocak Pazar günü FA Cup'ta deplasmanda Middlesbrough ile karşılaşacak olan Tottenham'ı ligde zor bir fikstür bekliyor. Mourinho'nun ekibi Şubat ayının sonuna kadar sırasıyla , (D), Norwich City, , Aston Villa (D) ve (D) ile karşı karşıya gelecek.

Oyuncusunun sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam Jose Mourinho "Bana ne hissettiğimi soruyorsanız; Harry'nin durumuyla ilgili kötü haberler bekliyorum" şeklinde konuşmuştu.

Bu sezon Tottenham formasıyla 25 resmi maça çıkan Harry Kane, 17 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.