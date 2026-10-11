"Şimdi yakaladığımız bütün gol fırsatlarını birlikte tek tek değerlendirelim mi?" diye sordu sportif direktör Max Eberl, bu çılgın maçı karma alanda analiz ederken. Bu, uzun bir akşam olabilirdi. Ancak oradaki muhabirlerden biri daha kabul edemeden Eberl bundan vazgeçti ve yalnızca şunu söyledi: "Beklenen gol istatistiğinin büyük bir hayranı değilim. Ama okuduğuma göre beş virgül küsur beklenen golümüz varmış. Ne kadar çok gol fırsatı yaratırsan yarat, onları değerlendiremezsen olmaz."

FC Bayern'ın FC Augsburg karşısında puan kaybetmesinde Manuel Neuer'in de elbette payı vardı. Büyük hatası, sekizinci saniyede gelen 0-1'lik gole, Bundesliga tarihinin en erken golüne yol açtı. Rodrigo Ribeiro'nun skoru bir süreliğine 1-2'ye getirdiği golde de Neuer, savunmanın tamamı gibi yine iyi bir görüntü vermedi. Ancak Münih ekibinin Augsburg karşısında puan kaybetmesinin başlıca nedeni, yakaladığı fırsatları son derece kötü değerlendirmesiydi.

FC Bayern, Augsburg karşısında 5,13'lük beklenen gol (xG) değerine ulaştı. Bu, henüz başlarında olmasına rağmen şimdiden bol gollü maçlara sahne olan Bayern sezonunun açık ara en yüksek değeriydi. Örneğin Münih ekibi, millî maç arasının hemen öncesinde Union Berlin'i 7-0 yendiği karşılaşmada "yalnızca" 3,71'e ulaşmıştı.

Veri platformu Statmuse verilerine göre Augsburg karşısındaki değer, 2021/22 sezonunda veri toplanmaya başlanmasından bu yana FC Bayern'ın Bundesliga'daki en yüksek sekizinci xG değeri. Bu dönemin xG rekoru ise 2024'te FSV Mainz 05 karşısında alınan 8-1'lik galibiyetteki 6,57. Münih ekibi, Augsburg maçındakinden daha yüksek xG değerine ulaştığı yedi karşılaşmanın tamamında en az dört gol atmıştı.

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Luis Diaz ve Serge Gnabry'nin ikişer golü ofsayt nedeniyle iptal edildi

Üstelik şunu da unutmamak gerek: Augsburg deplasmanında ulaşılan 5,13'lük xG değerine, Luis Diaz ve Serge Gnabry'nin ofsayt nedeniyle iptal edilen toplam dört golü (ikişer gol) dahil değil. Dahil olsalardı Münih ekibi muhtemelen yeni bir rekor kıracaktı. Dört gol iptalinden üçü tartışmasızdı. Ancak Luis Diaz'ın röveşatayla attığı ilk golün, yalnızca Eberl'e göre değil, aslında geçerli sayılması gerekiyordu.

Josip Stanisic pozisyonun öncesinde ofsayttaydı ancak gol, yeni bir oyun durumunda geldi. Hakem Sven Jablonski önce golü verdi, VAR müdahalesinin ardından iptal etti. Augsburg'dan Robin Fellhauer, muzip bir gülümsemeyle "VAR'ın devrede olması çok iyiydi. Yoksa 6-2 kaybederdik" dedi ancak genel olarak VAR'a yönelik eleştirilerini de dile getirdi.

Diaz topu iki kez ağlara göndermesine rağmen, resmî istatistiklere göre maçı ilginç bir şekilde sıfır şutla ve dolayısıyla 0 xG değeriyle tamamladı. Yine de onun adına bir bakıma ilerlemeden söz edilebilir. Millî maç arasından önceki haftalarda peş peşe çok net fırsatlar kaçıran Diaz, bu kez yüzde 100'lük gol oranı yakaladı. Şimdi bunu kurallara uygun biçimde yapması ya da hakemin golü geçerli sayması gerekiyor.

Diaz'ın gol atmayı ne kadar istediği, sonradan iptal edilen ve skoru 1-1'e getirdiğini sandığı golün ardından yaptığı coşkulu kutlamadan anlaşılıyordu. Eberl, "Gol geçerli sayılsaydı ona gerçekten iyi gelirdi" dedi. Kolombiya'nın maçlarında oynamayarak millî maç arasında dinlenen Diaz'ın genel olarak "kesinlikle yükselişe geçtiğini" düşünüyor.

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Harry Kane, FC Augsburg karşısında fırsatları harcadı

Augsburg maçında fırsatları değerlendirme konusunda olumsuz anlamda öne çıkan isim ise şaşırtıcı biçimde Harry Kane'di. Millî maç arasından önce ve ara sırasında, hatta neredeyse her zaman gol yollarında etkili olan İngiliz oyuncu, bir anda bambaşka bir görüntü çizerek fırsatları harcadı; bir bakıma Diaz'ın rolünü üstlendi. Üç net fırsatı kaçıran Kane, sekiz şutunun hiçbirinde gol bulamadı. En tehlikeli şutu, ilk yarının bitimine kısa süre kala üst direkten döndü. Kane tek başına 1,55'lik xG değerine ulaştı.

En çok şut çeken ikinci oyuncu ise altı şutla Ismael Saibari oldu. Saibari en azından skoru bir süreliğine 1-1'e getiren golü attı; son bölümdeki 2-2'lik golü ise Nathaniel Brown kaydetti. İki golün de asistini Kane yaptı. Münih ekibi, Augsburg karşısında toplam 30 şut çekti.

Eberl'e göre yaratılan bu kadar çok gol fırsatı, sezonun ilk puan kaybı olan ikinci haftadaki FC Schalke 04 karşılaşmasıyla aradaki en büyük farktı. Sportif direktör, "Schalke maçından farklı olarak çok daha fazla çözüm bulduk" dedi. Münih ekibi o maçta yalnızca 1,94'lük xG değerine ulaşmıştı.

Kimmich ise çok sayıda gol fırsatı yaratmalarını yalnızca FC Bayern'ın hücum gücüne bağlamadı. "Açıkçası genel olarak bu kadar çok gol fırsatı yakalamamıza şaşırdım" dedi. "Dürüst olmak gerekirse Augsburg'un olağanüstü iyi savunma yaptığını düşünmüyorum."

FC Bayern: Bu sezonki maçlarda xG değerleri