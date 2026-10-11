“Şimdi elimizdeki tüm gol pozisyonlarını birlikte tek tek mi konuşalım?” diye sordu Sportif Yönetim Kurulu Üyesi Max Eberl, çılgın maçı karma alanda analiz ederken. Uzun bir akşam olurdu. Ancak orada bulunan muhabirlerden biri bunu onaylayamadan Eberl bu prosedürden vazgeçti ve sadece şunu söyledi: “Beklenen gollerin çok büyük bir hayranı değilim. Ama okuduğuma göre beş nokta bir şeyimiz varmış. O zaman ne kadar çok gol pozisyonu üretirsen üret, onları gole çeviremezsen olmaz.”

FC Bayern, FC Augsburg karşısında elbette Manuel Neuer yüzünden de puan kaybetti. Onun büyük hatası sekizinci saniyede gelen 0-1’le sonuçlandı; bu, Bundesliga tarihinin en hızlı golüydü. Rodrigo Ribeiro’nun skoru bir ara 1-2’ye getiren golünde de Neuer yine talihsizdi, tıpkı tüm savunma hattı gibi. Ancak her şeyden önce Münih ekibi, Augsburg karşısında bitiricilikteki yıkıcı zafiyeti nedeniyle puan kaybetti.

FC Bayern, Augsburg karşısında 5,13’lük bir beklenen gol değeri üretti. Bu, henüz genç ama gol şölenleri açısından şimdiden zengin geçen FC Bayern sezonundaki açık ara en yüksek değer oldu. Örneğin Münih ekibi, milli maç arasından hemen önce Union Berlin’e karşı aldığı 7-0’lık galibiyette “yalnızca” 3,71’e ulaşmıştı.

Veri portalı Statmuse’a göre Augsburg karşısındaki bu değer, hatta FC Bayern’in Bundesliga’da 2021/22 sezonunda veri takibinin başlamasından bu yana elde ettiği en yüksek sekizinci değer. Buna göre bu dönemdeki xG rekoru, 2024 yılında FSV Mainz 05’e karşı alınan 8-1’lik galibiyete ait ve 6,57 seviyesinde. Bu arada Münih ekibi, Augsburg maçında kaydedilen bu değerden daha yüksek xG ürettiği yedi maçın tamamında en az dört gol attı.

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Luis Diaz ve Serge Gnabry ikişer kez ofsayttan gol attı

Üstelik şunu da unutmamak gerek: Augsburg’da üretilen 5,13’lük xG değerine, Luis Diaz ve Serge Gnabry’nin (ikişer) ofsayt gerekçesiyle iptal edilen toplam dört golü hiç dahil değil. Aksi halde Münih ekibi muhtemelen yeni bir rekor kırardı. Bu arada dört gol iptalinin üçü tartışmasızdı. Ancak Luis Diaz’ın ilk golü - spektaküler bir röveşata - sadece Eberl’e göre değil, aslında geçerli sayılmalıydı.

Josip Stanisic öncesinde ofsayttaydı, ancak gol daha sonra yeni bir oyun durumundan geldi. Hakem Sven Jablonski golü önce verdi, VAR müdahalesinin ardından ise kararını geri aldı. Augsburg’dan Robin Fellhauer, hafif muzip bir gülümsemeyle, “VAR’ın devrede olması çok iyi oldu. Yoksa 6-2 kaybederdik” dedi, ancak genel olarak VAR’a eleştirel yaklaştı.

Diaz topu iki kez ağlara göndermiş olmasına rağmen, resmi istatistiklere göre maçı tuhaf bir şekilde sonuçta sıfır şutla tamamladı ve buna bağlı olarak xG değeri de 0 oldu. Bu nedenle onun adına bir bakıma bir ilerlemeden söz etmek mümkün. Milli maç arasından önceki haftalarda Diaz üst üste net fırsatları harcamıştı, bu kez ise yüzde 100’lük bir gol oranı yakaladı. Şimdi geriye sadece bunu kurallara uygun şekilde başarması ya da hakemin de buna izin vermesi kalıyor.

Diaz’ın bir başarı hissine ne kadar hasret olduğu, sonradan iptal edilen sözde 1-1 golünün ardından yaşadığı coşkulu sevinçten anlaşılıyordu. Eberl, “Golün geçerli sayılması ona gerçekten iyi gelirdi” derken, Kolombiya ile maçlara çıkmayarak milli ara sırasında dinlenme fırsatı bulan Diaz’ı genel olarak “kesinlikle yükselişte” görüyor.

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Harry Kane, FC Augsburg karşısında fırsat tepen bir isme dönüştü

Bitiricilik konusunda Augsburg’da şaşırtıcı şekilde özellikle Harry Kane olumsuz öne çıktı. Milli maç arasından önce ve bu ara sırasında, hatta aslında her zaman bu kadar isabetli olan İngiliz yıldız, bir anda sanki değişmiş gibiydi ve fırsatları harcayan bir oyuncuya dönüştü; bir bakıma Diaz’ın rolünü üstlendi. Kane üç net fırsatı değerlendiremedi ve sekiz şutta sonuca ulaşamadı; en tehlikelisi devre arasına kısa süre kala üst direğe çarptı. Kane tek başına 1,55’lik bir xG değerine ulaştı.

En fazla ikinci şut çeken isim ise Ismael Saibari oldu (altı). En azından skoru bir ara 1-1’e getiren golü attı, geç gelen 2-2’de ise Nathaniel Brown fileleri havalandırdı (iki gol de Kane’in asistleriyle geldi). Münih ekibi Augsburg karşısında toplam 30 şut çekti.

Bu arada Eberl’e göre üretilen gol pozisyonlarının bolluğu, bu sezonki ilk puan kaybı olan 2. haftadaki FC Schalke 04 karşısındaki 0-0 ile arasındaki en büyük farktı. Sportif yönetici, “Schalke maçının aksine çok daha fazla çözüm bulduk” dedi. O karşılaşmada Münih ekibi sadece 1,94’lük bir xG değerine ulaşmıştı.

Kimmich ise çok sayıdaki gol fırsatını yalnızca FC Bayern’in hücum gücüne bağlamadı. “Genel olarak gerçekten bu kadar çok gol pozisyonuna girmemize şaşırdım” dedi. “Dürüst olmak gerekirse Augsburg’un da olağanüstü iyi savunma yaptığını düşünmüyorum.”

FC Bayern: Sezondaki şu ana kadarki maçlarda xG değerleri