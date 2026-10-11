“Şimdi sahip olduğumuz tüm gol pozisyonlarını birlikte tek tek mi gözden geçirelim?” diye sordu sportif yönetici Max Eberl, bu çılgın maçla ilgili analizini mixed zone’da yaparken. Bu, uzun bir akşam olabilirdi. Ancak orada bulunan muhabirlerden biri daha buna onay veremeden Eberl bu prosedürü rafa kaldırdı ve sadece şunu söyledi: “Expected Goals’un çok büyük bir hayranı değilim. Ama okuduğuma göre biz beş nokta bir şeylerdeymişiz. O zaman ne kadar çok gol pozisyonu üretirsen üret, eğer onları gole çeviremezsen...”

FC Bayern’ın FC Augsburg karşısında puan kaybetmesinin sebeplerinden biri elbette Manuel Neuer’di. Onun büyük hatası, sekizinci saniyede gelen 0-1’e yol açtı; bu, Bundesliga tarihinin en erken golüydü. Rodrigo Ribeiro’nun skoru bir ara 1-2’ye getiren golünde de Neuer, tüm savunma hattı gibi yine talihsiz bir görüntü verdi. Ama her şeyden önce Münih ekibi, Augsburg karşısında berbat bitiriciliği nedeniyle puan kaybetti.

FC Bayern, Augsburg karşısında 5,13 beklenen gol değerine ulaştı. Bu, henüz genç olmasına rağmen gollü maçlar açısından da şimdiden zengin geçen FC Bayern sezonunun açık ara en iyi değeri oldu. Örneğin milli maç arasından hemen önce Union Berlin’e karşı alınan 7-0’lık galibiyette Münih ekibi “yalnızca” 3,71’e ulaşmıştı.

Veri portalı Statmuse’a göre Augsburg maçındaki bu değer, hatta FC Bayern’ın Bundesliga’da 2021/22 sezonunda veri takibinin başlamasından bu yana elde ettiği en yüksek sekizinci değer. Buna göre bu dönemdeki xG rekoru, 2024 yılındaki FSV Mainz 05’e karşı alınan 8-1’lik galibiyetten geliyor ve 6,57 seviyesinde. Bu arada Münih ekibi, şimdi Augsburg karşısında kaydedilen değerden daha yüksek xG ürettiği yedi maçın tamamında en az dört gol attı.

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Luis Diaz ve Serge Gnabry ikişer kez ofsayttan gol attı

Şunu da unutmamak gerekiyor: Augsburg karşısında şimdi üretilen 5,13’lük xG değerine, Luis Diaz ve Serge Gnabry’nin (ikişer) toplam dört iptal edilen golü hiç dahil edilmedi. Aksi halde Münih ekibi muhtemelen yeni bir rekor kıracaktı. Bu arada dört gol iptalinin üçü tartışmasızdı. Ancak Luis Diaz’ın ilk golü, yani spektaküler röveşatası, sadece Eberl’in görüşüne göre değil, aslında geçerli sayılmalıydı.

Josip Stanisic her ne kadar pozisyonun başında ofsaytta olsa da gol daha sonra yeni bir oyun durumundan geldi. Hakem Sven Jablonski önce golü verdi, ancak VAR müdahalesinin ardından kararını geri aldı. Augsburg’dan Robin Fellhauer, muzip bir gülümsemeyle, “VAR’ın devrede olması çok iyiydi. Yoksa 6-2 kaybederdik” dedi, ancak genel olarak VAR’a eleştirel yaklaştığını da ifade etti.

Diaz topu iki kez ağlara göndermiş olmasına rağmen, resmi istatistiklere göre maçı ilginç biçimde sıfır şutla tamamladı ve buna bağlı olarak xG değeri de 0 oldu. Bu nedenle onun adına belli ölçüde bir gelişimden söz etmek mümkün. Milli maç arasından önceki haftalarda Diaz üst üste çok net fırsatları harcamıştı, bu kez ise yüzde 100’lük bir gol oranı yakaladı. Şimdi tek gereken bunun kurallara uygun şekilde olması ya da hakemin de buna izin vermesi.

Diaz’ın bir başarı hissini ne kadar çok özlediği, sonradan iptal edilen sözde 1-1 golünden sonra yaptığı coşkulu kutlamadan anlaşılıyordu. Eberl, “O gol sayılsaydı ona gerçekten çok iyi gelirdi” dedi ve milli maç arasındaki dinlenme sürecinin ardından (Kolombiya ile maçlara çıkmamayı tercih etti) Diaz’ı genel olarak “kesinlikle yükselişte” gördüğünü belirtti.

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Harry Kane, FC Augsburg karşısında fırsat tepen isim olarak öne çıktı

Bitiricilik konusunda Augsburg’da şaşırtıcı şekilde özellikle Harry Kane olumsuz öne çıktı. Milli maç arasından önce ve bu ara sırasında, hatta aslında her zaman böylesine isabetli olan İngiliz oyuncu, bir anda bambaşka bir görüntü vererek fırsatları harcayan isim oldu; adeta Diaz’ın rolünü devraldı. Kane üç büyük fırsatı kaçırdı ve sekiz şutunda sonuca gidemedi, bunların en tehlikelisi devre bitmeden kısa süre önce direğe çarptı. Kane tek başına 1,55’lik bir xG değerine ulaştı.

En fazla ikinci şut sayısına (altı) Ismael Saibari ulaştı. En azından skoru bir ara 1-1’e getiren golü attı, geç gelen 2-2’yi ise Nathaniel Brown kaydetti (iki golde de asisti yapan Kane’di). Münih ekibi Augsburg karşısında toplam 30 şut çekti.

Bu arada Eberl’e göre üretilen gol pozisyonlarının bolluğu, bu sezonki ilk puan kaybı olan 2. haftadaki FC Schalke 04 karşılaşmasındaki 0-0 ile arasındaki en büyük farktı. Sportif yönetici, “Schalke maçının aksine çok daha fazla çözüm bulduk” dedi. O karşılaşmada Münih ekibi yalnızca 1,94’lük bir xG değerine ulaşmıştı.

Kimmich ise bol sayıdaki gol pozisyonunu sadece FC Bayern’ın hücum gücüne bağlamadı. “Genel olarak gerçekten bu kadar çok gol pozisyonuna girmemize şaşırdım” dedi. “Dürüst olmak gerekirse Augsburg’un savunmada olağanüstü iyi olduğunu düşünmüyorum.”

FC Bayern: Bu sezon şu ana kadarki maçlardaki xG değerleri