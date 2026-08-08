Harry Kane senaryosu: Bayern Münih harekete geçiyor, Barcelona ve Hilal beklemede

Harry Kane, İngiliz golcünün Allianz Arena'ya transferiyle başlayan ortaklığı sürdürme yönündeki karşılıklı isteği teyit eden bir adımda, Alman kulübüyle sözleşme yenileme müzakerelerinin başlama tarihinin yaklaşmasının ardından Bayern Münih'te yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Tatili sona erer ermez Kane, yeni sözleşmesinin ayrıntılarını görüşmek üzere Bayern Münih yetkilileriyle müzakere masasına oturacak. Kulüp ise mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar devam etmesine rağmen, gol makinesini elinde tutmak için harekete çoktan geçmiş durumda. Bu bilgiler, İspanyol "AS" gazetesinin Alman medyasının haberlerine dayanarak aktardıklarına göre bildirildi.

Harry Kane'in Bayern Münih ile sözleşme yenileme mücadelesi başlamak üzere. Zira birçok Alman medya organı, Alman Ligi şampiyonunun İngiliz golcüyle ağustos ayı başında resmi müzakerelere başlayacağını ve kulüple bağını daha uzun bir süreye taşımayı hedeflediğini bildirdi.

Kane, İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katılımının ardından ailesiyle Karayipler bölgesinde tatil yapmıştı. Takımın 1-8 ağustos tarihleri arasında yapılacak Asya turnesi sona erer ermez Bayern Münih antrenmanlarına katılması bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda geleceğini çevreleyen söylentilere rağmen Kane, Bayern Münih'ten ayrılmayı düşünmüyor. Aksine, kulüpteki kariyerini sürdürme ve Allianz Arena'da sözleşmesini uzatma yönünde net bir isteklilik gösterdi.

Maaş, Kane'in önünde engel değil

"Bild" gazetesine göre maaş, yenileme müzakerelerinde asıl anlaşmazlık noktası olmayacak. Zira Kane şu anda yıllık yaklaşık 25 milyon euro kazanıyor ve bu da onu Bayern Münih'in en yüksek maaşlı oyuncularından biri yapıyor.

Alman kulübünün, golcüsünün takım içindeki konumu göz önüne alındığında maaşını düşürmeyi düşündüğü görülmüyor. Zira Tottenham'dan geldiğinden bu yana kulübün spor projesinin en öne çıkan unsurlarından biri haline geldi.

Dolayısıyla mali karşılığın ayrıntıları, iki taraf arasında yeni bir anlaşmaya varılmasının önündeki en büyük engel olmayacak.

Asıl anlaşmazlık noktası, yeni sözleşmenin süresinde yatıyor. Zira Bayern Münih, en az 2029 yılına kadar uzanan bir ilk teklif sunmayı planlıyor.

Buna karşılık Kane'in menajerleri, İngiliz golcüye önümüzdeki yıllarda en üst seviyede mücadele etmeyi sürdürmesini garantileyecek bir formüle ulaşmaya çalışıyor. 2030 Dünya Kupası'na katılım da geleceğe dönük hesapları arasında yer alıyor.

Kane, Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı ile rekabet edebilme kabiliyetini korumak istiyor. Bu da sözleşme süresini önümüzdeki müzakerelerde temel bir unsur haline getiriyor.

Barcelona ve Hilal takipte

Bayern Münih'in spor direktörü Max Eberl ile CEO Jan-Christian Dreesen'in, oyuncunun temsilcileriyle müzakere görevini üstlenmesi bekleniyor.

Karşı tarafta ise Harry Kane'in babası ve kardeşi, iki tarafın da oyuncunun Bavyera kulübünde kalmasını garantileyecek bir anlaşmaya varma yönündeki net isteği çerçevesinde, İngiliz golcünün çıkarlarını müzakerelerde temsil edecek.

Bir dizi kulübün Kane'in hizmetlerine ilgi göstermesine rağmen İngiliz golcü, Bayern Münih'ten ayrılmaya dair herhangi bir istek göstermedi.

Barcelona ve Suudi Arabistan ekibi Hilal, özellikle Kane'in ortaya koyduğu ve Alman Ligi'ni gol kralı olarak bitirdiği başarılı sezonun ardından oyuncuya ilgi gösteren kulüpler arasında yer alıyor.

Bununla birlikte oyuncu, bir transferi ciddi olarak düşünmedi. Zira önceliğinin, Bayern Münih ile yolculuğunu sürdürmek ve Alman kulübüyle daha fazla kupa toplamaya çalışmak, bunun yanında İngiltere Milli Takımı ile rekabeti sürdürmek olduğu net bir şekilde görülüyor.

Ayrıca Kane, İngiliz futbolundaki kariyerine başladığı ve parladığı kulüp olmasına rağmen, şu anda Tottenham'a dönmeyi de planlamıyor.

Böylece Harry Kane'in geleceği Almanya'da kalmaya doğru yöneliyor gibi görünüyor. Yeni sözleşmenin süresi ise İngiltere Milli Takımı kaptanı ile Bayern Münih yönetimi arasında beklenen müzakerelerde sırrın anahtarı olacak.