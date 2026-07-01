Harry Kane sayesinde… İngiltere Milli Takımı, 60 yıllık Dünya Kupası lanetini kırdı

İngiltere milli takımı, parlayan forveti Harry Kane sayesinde Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında 60 yıllık bir laneti kırdı.

Harry Kane, Çarşamba günü Atlanta Stadyumu'nda oynanan 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda, İngiltere'yi Demokratik Kongo'ya karşı 2-1 galibiyete taşıyan iki golü attı.

Kongo milli takımı, İngiltere kalesine ilk golü atmak için sadece 7 dakika bekledi; ardından Bayern Münih'in forveti, normal süre bitmeden iki gol attı.

İngiliz Yayın Kurumu BBC'ye göre, İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası'nda ilk golü yediği hiçbir maçı 60 yıldır kazanamamıştı.

"Üç Aslanlar"ın Dünya Kupası'nda geriye düşüp maçı galibiyete çevirdiği son sefer, İngiltere'de düzenlenen ve 4-2'lik skorla sona eren 1966 Dünya Kupası finaliydi.

O zamandan bu yana, İngiltere milli takımı Dünya Kupası'nda 13 maçta geriye düştü ve bunların hiçbirinde galip gelemedi; ancak Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında bu laneti kırmayı başardı.