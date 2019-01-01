Harry Kane Şampiyonlar Ligi finaline yetişiyor

Uzun süredir sakat olan Tottenham'ın golcüsü Harry Kane, antrenmanlara başlarken Şampiyonlar Ligi'nde hazır olacağını söyledi.

Cumartesi günü ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanan 'da golcü Harry Kane'den iyi haber geldi.

9 Nisan'da oynanan mücadelesinde sakatlandıktan sonra formasından uzak kalan 25 yaşındaki oyuncu, finalde oynamaya hazır olduğunu açıkladı.

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Kane açıklamasında, "Şampiyonlar Ligi finali bugün olsaydı oynayabilirdim. Cuma öğleden sonra ve cumartesi günü çalıştım. Bu hafta antrenmanlara katılacağım ve kendimi iyi hissediyorum. Ama elbette oynayıp oynamayacağım kararını Mauricio Pochettino verecek" ifadelerini kullandı.

Pochettino, Kane'in oynamaya hazır olmak için ilerleme kaydettiğini kabul etse de, finalde oynatmak için net bir şey söylemekten kaçınmıştı.