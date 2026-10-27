Harry Kane, Bayern Münih formasıyla Almanya'da üstün performansını sürdürürken Premier League'e dönebileceğine dair giderek artan spekülasyonlara net bir yanıt verdi. 2026 Ballon d'Or ödülünü yeni kazanan İngiltere kaptanı, parlak kariyerinin geri kalanında önceliklerinin neler olduğunu açıkça ortaya koydu.

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Kane, Premier League'e yakın zamanda dönmeyeceğini açıkladı

Kane, yakın zamanda Premier League'e dönmeyeceğini belirtti. Önceliği, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'ni, İngiltere ile de uluslararası bir kupa kazanmak. 33 yaşındaki oyuncu, Tottenham Hotspur'dan üç yıl önce 213 Premier League golüyle ayrılmıştı. Alan Shearer'ın 260 gollük rekoruna ulaşmak için 47 gole daha ihtiyacı vardı.

Pazartesi günü Londra'da Ballon d'Or ödülünü alan Kane, Shearer'ın rekorunu geçmeye odaklanmadığını doğruladı. Kane, 30'lu yaşlarının sonlarına kadar en üst düzeyde oynamaya kararlı olduğunu, yurt dışında kulüp düzeyinde ve İngiltere ile büyük kupalar kazanmayı hedeflediğini söyledi.

Ballon d'Or ödülünün sahibi Kane'in odağında Bayern Münih ve İngiltere var

Shearer'ı geçmek için İngiltere'ye dönmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Kane, şöyle yanıt verdi: “Şu anda hayır. Münih'teki hayatımı seviyorum.

“Bayern harika bir kulüp. Müthiş bir takımımız ve harika bir teknik direktörümüz var. Şu anda odağım burada ve son derece mutluyum. Böyle ödüller kazanmak da en başta neden bu transferi yaptığımı gösteriyor.”

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İngiltere kaptanı, Avrupa'da başarı kazanmanın yanı sıra büyük bir uluslararası kupa kazanmanın en önemli hedefi olduğunu vurguladı: “Her zaman yeni başarılara, yeni şeylere yönelik hedefler ve hayaller oluyor. Futbolda hâlâ başaracak çok şeyim var. Kulüp düzeyinde Şampiyonlar Ligi'ni, İngiltere ile de büyük bir kupa kazanmak istiyorum. Bu kesinlikle bir numaralı önceliğim.

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“Başarmak istediğim çok şey var. Kariyerimde ve hayatta, işlerin nasıl gelişeceği üzerinde aslında pek fazla söz sahibi olmadığınızı öğrendim. Akışına bırakmalı, sizi nereye götüreceğini görmeli, tıpkı transfer olma kararımda olduğu gibi yapacağınız şeye inanmalı ve ardından tüm gücünüzle devam etmelisiniz. Şu anda Bayern Münih'teyim, bunun beni nereye götüreceğini göreceğiz.”

Almanya'daki kupalar transfer kararını doğrularken Kompany iyileşiyor

Kane'in Bavyera'ya transferi büyük karşılık buldu: İki Bundesliga şampiyonluğu, bir Almanya Kupası ve 159 maçta 156 gol. Kane ayrıca pazartesi sabahı Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany ile konuştuğunu açıkladı. Teknik direktör, viral enfeksiyon nedeniyle şu anda hastanede tedavi görüyor; antrenmanda yere yığılmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

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Kane, “Bu sabah erkenden, saat 09.00'da beni aradı,” dedi. “Neyse ki yataktan yeni kalkmıştım, bu yüzden telefonu açabildim. Bana iyi dileklerini iletmek ve şans dilemek istedi.

“Nasıl olduğunu sordum. İyi hissettiğini, iyileşmekte olduğunu söyledi. Onun bir an önce takıma dönmek, bizimle antrenman sahasında ve yedek kulübesinde olmak istediğini biliyorum. Ama dinlenmesi önemli. Son dönemde sağlığıyla ilgili biraz zorlu bir süreçten geçiyor. Umarım o yokken biz ve teknik ekip yokluğunu telafi edebiliriz.

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“Münih'e dönüp onu, tüm çalışanları ve takım arkadaşlarımı görmek benim için çok önemli olacak. Bu ödülün benim olduğu kadar onların da olduğunu söyledim. Onlarla biraz kutlama yapmak özel olacak.”

Londra'daki kutlamaların ardından DFB-Pokal maçı bekliyor

Ödülünü Londra'da ailesi ve arkadaşlarıyla kutlayan Kane, çarşamba günkü DFB-Pokal maçı öncesinde takım arkadaşlarına katılmak için sabah erken bir uçuşla Münih'e döndü.

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Kompany dinlenirken Bayern'in teknik ekibi ve kadrosu hafta ortasındaki kupa maçına çıkacak, ardından hızla Bundesliga'ya odaklanacak. Cumartesi günü ülke içindeki rakibi Borussia Dortmund ile büyük bir Der Klassiker maçı oynayacaklar. Kane ve takım arkadaşları bu karşılaşmada bir kez daha güçlü bir mesaj vermeye çalışacak.