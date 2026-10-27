Harry Kane, Bayern Münih’te Almanya’daki üstün performansını sürdürürken Premier League’e olası dönüşüne ilişkin giderek artan spekülasyonlara net bir yanıt verdi. 2026 Ballon d’Or’u yeni kazanan İngiltere kaptanı, parlak kariyerinin geri kalanında önceliklerinin neler olduğunu açıkça ortaya koydu.

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Kane, Premier Lig'e yakın zamanda dönme ihtimalini dışladı

Kane, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'nde, İngiltere ile de uluslararası turnuvalarda kupa kazanmayı öncelik olarak görerek Premier Lig'e yakın zamanda dönme ihtimalini dışladı. Üç yıl önce Tottenham Hotspur'dan ayrılan 33 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de 213 gol atmıştı ve Alan Shearer'ın 260 gollük rekorunun 47 gol gerisindeydi.

Pazartesi günü Londra'da Ballon d'Or ödülünü alan Kane, Shearer'ın rekorunu geçmeye odaklanmadığını doğruladı. Yurt dışında ve millî takım düzeyinde büyük kupalar kazanmayı hedefleyen Kane, 30'lu yaşlarının sonlarına kadar en üst seviyede oynamakta kararlı.

Ballon d'Or kazananı Kane, Bayern Münih ve İngiltere ile başarıya odaklandı

Shearer'ı geçmek için İngiltere'ye dönmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Kane, şunları söyledi: “Şu anda hayır, şimdilik böyle bir düşüncem yok. Münih'teki hayatımdan çok memnunum.

“Bayern çok büyük bir kulüp. Harika bir takımımız ve harika bir teknik direktörümüz var. Dolayısıyla şu anda odağım burada. Son derece mutluyum ve böyle ödüller kazanmak, bu transferi en başta neden yaptığımı gösteriyor.”

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İngiltere kaptanı, Avrupa'da başarı kazanmanın yanı sıra millî takımla büyük bir kupa kazanmanın en önemli hedefi olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Her zaman yeni başarılara, yeni şeylere yönelik hedefleriniz ve hayalleriniz olur. Futbolda hâlâ başaracağım çok şey var. Kulüp düzeyinde Şampiyonlar Ligi'ni, İngiltere ile de büyük bir kupayı kazanmak istiyorum. Bu kesinlikle bir numaralı önceliğim.

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“Başarmak istediğim çok güzel şey var. Kariyerim boyunca, hayatta olup bitenler üzerinde pek söz sahibi olamadığınızı öğrendim. Akışına bırakmalı, sizi nereye götüreceğini görmeli, yapacağınız şeye inanmalı ve ardından var gücünüzle ilerlemelisiniz. Transfer kararımı da böyle verdim. Şu anda Münih'teyim, bunun beni nereye götüreceğini göreceğiz.”

Almanya'daki kupalar transfer kararını doğrularken Kompany iyileşiyor

Kane'in Bavyera'ya transferi karşılığını fazlasıyla verdi. Oyuncu iki Bundesliga şampiyonluğu ve bir Almanya Kupası kazanırken 159 maçta 156 gol attı. Kane ayrıca pazartesi sabahı Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany ile görüştüğünü açıkladı. Teknik direktör, viral bir enfeksiyon nedeniyle şu anda hastanede tedavi görüyor; antrenmanda yere yığılmıştı.

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Kane, “Aslında bu sabah erkenden, saat 09.00'da beni aradı” dedi. “Neyse ki yataktan yeni kalkmıştım, bu yüzden telefonu açabildim. Bana iyi dileklerini iletmek ve şans dilemek istedi.

“Nasıl olduğunu sordum. İyi hissettiğini ve iyileşmekte olduğunu söyledi. Bir an önce takıma dönmek, bizimle antrenman sahasında ve kulübede olmak istediğini biliyorum. Ama dinlenmesi önemli. Son dönemde sağlığıyla ilgili biraz zor zamanlar geçirdi. Umarım o yokken biz ve teknik ekip bunun üstesinden gelebiliriz.

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“Münih'e dönüp onu, tüm ekibi ve bütün takım arkadaşlarımı görmek benim için çok önemli olacak. Bu ödülün benim olduğu kadar onların da olduğunu söyledim. Onlarla biraz kutlama yapmak özel olacak.”

Londra'daki kutlamaların ardından Almanya Kupası maçı bekliyor

Ödülünü Londra'da ailesi ve arkadaşlarıyla kutlayan Kane, çarşamba günkü Almanya Kupası maçı öncesinde takım arkadaşlarına katılmak için sabah erken saatlerde Münih'e uçtu.

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Kompany dinlenirken Bayern Münih'in teknik ekibi ve kadrosu, hafta içindeki kupa maçının ardından hızla Bundesliga'ya odaklanacak. Cumartesi günü ligdeki rakibi Borussia Dortmund ile oynanacak büyük Der Klassiker karşılaşmasında Kane ve takım arkadaşları bir kez daha güçlü bir mesaj vermeye çalışacak.