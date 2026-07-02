Harry Kane, Meksika maçı öncesinde uyarıda bulundu: "Bu bizim zayıf noktamız"

Harry Kane, milli takımı İngiltere’nin, 2026 Dünya Kupası’nın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika ile Dünya Kupası son 16 turunda karşılaşacağı sırada karşılaşacağı adaletsiz koşullara uyum sağlamak için yeterli zamana sahip olamayacağından endişe duyuyor.

İngiltere milli takımı, dün Çarşamba günü Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında maçın bitimine çeyrek saat kala 1-0 gerideydi, ancak Harry Kane attığı iki golle Üç Aslan’ı Meksika ile oynayacakları çeyrek finale taşıdı.

İngiliz "Metro" gazetesine göre, efsanevi Azteca Stadyumu geçmişte uluslararası rakipler için adeta bir mezarlık gibiydi; Meksika, 1970 ve 1986 yıllarında ünlü Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapan bu stadyumda oynadığı 89 resmi maçtan sadece ikisini kaybetti.

Bunun yanı sıra, 87.000 seyirci kapasiteli dev stadyum, deniz seviyesinden yaklaşık 2.240 metre yükseklikte bulunuyor ve bu, İngiltere oyuncularının pek deneyimi olmadığı koşulları temsil ediyor.

Bu konuda Kane, “Anladığım kadarıyla, bu rakıma uyum sağlayamayız. Bu, Meksika için büyük bir avantaj. Yeterli zaman yok” dedi.

İngiliz gazetesinin aktardığına göre, "Bunu önceden biliyorduk. Bu, üstesinden gelmemiz gereken bir zayıflık" diye ekledi.

İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel de bu duyguları paylaştı; takımının Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısındaki performansının ardından toparlanmak için sadece üç günü kaldı.

İngiltere milli takım teknik direktörü şunları söyledi: “Yükseklik büyük bir engel olacak çünkü fiziksel olarak buna uyum sağlayamıyoruz.”

Ve ekledi: “Bu çok uzun zaman alıyor. Bu maçlar arasında sadece üç günümüz var. Fiziksel olarak yüksek irtifaya uyum sağlamak imkansız.”

Araştırmalar, yüksek irtifada yarışan sporcuların, vücutlarının uyum sağlayabilmesi ve daha fazla kırmızı kan hücresi üretebilmesi için bu irtifada bir veya iki hafta geçirmeleri gerektiğini gösteriyor.