Harry Kane, Meksika - İngiltere maçı sonrasında internette gündem oldu: "Hayatınızda göreceğiniz en iyi röportajlardan biri!"

Harry Kane’in BBC ile yaptığı saha röportajı, internette büyük bir kahkaha fırtınası yarattı. Bayern Münih’in forveti, Meksika ile İngiltere arasındaki Dünya Kupası maçı (2-3) sonrasında sesini tamamen kaybetmişti.

Azteca Stadyumu’nda oynanan maç, Kane’in ses tellerine büyük bir darbe vurdu. İngiltere, Dünya Kupası’nda sonunda çeyrek finale yükselmeyi başardı.

BBC, Kane ile yaptığı bu komik röportajı internet üzerinden paylaştı. “Görüp de güleceğiniz en iyi röportajlardan biri! Dinlen, Harry.”

Kane, The Three Lions ile büyük gurur duyuyor. “Bu turnuvada daha önce hiç gol yememiş bir ev sahibi takıma karşı üç gol attık. Kırk ila elli dakika boyunca on kişi oynadık.”

“Yani takımımız hakkında ne derseniz deyin, bu formayı giyerken mutlak bir irade ve gurur duyuyoruz. Herkes her top ve her çim parçası için mücadele etti,” diye sözlerini tamamladı deneyimli forvet.

İngiltere, çeyrek finalde Norveç ile karşılaşacak. İskandinav ülkesi, Pazar akşamı sürpriz bir şekilde Brezilya’yı mağlup etti.

Bu Avrupa derbisi Miami’de oynanacak. İngiltere, galibiyeti kutlarken talihsiz bir şekilde düşen Jordan Henderson’dan yoksun kalabilir.