Pazartesi günü Londra'da dünyanın en iyi futbolcusu seçilmesinin ardından yaşanan bütün o hareketliliğin yanında, Harry Kane'in 1. FC Magdeburg ile oynanan Almanya Kupası maçında Allianz Arena'ya dönüşü neredeyse biraz sönük kaldı. Isınmanın başında, o sırada henüz yarısı boş olan statta takım arkadaşları 33 yaşındaki İngiliz forvet için bir alkış koridoru oluşturdu. Ardından hoparlörlerden "Rock You Like a Hurricane" çaldı. Kane ısınma sonrası soyunma odasına doğru koşar adım dönerken ekranlarda kendisinin kısa bir video mesajı gösterildi.

Bayern Münih'in büyük "Dünyanın en iyi futbolcusu bizde" gösterisi muhtemelen cumartesi günü Borussia Dortmund'a karşı oynanacak Bundesliga zirve maçında yapılacak. Bu da ikinci ligden bir takıma karşı oynanan Almanya Kupası ikinci tur maçından daha uygun bir sahne. Magdeburg karşısında maç boyunca yedek kulübesinde oturan Kane, BVB'ye karşı yeniden oynayacak (Magdeburg maçında onun yerini Isamel Saibari başarıyla doldurdu).

Kane, gece yarısına kısa bir süre kala karma alanda Ballon d'Or'u kazanması ve bunun beraberinde getirdikleri hakkında uzun uzun konuştu.

Harry Kane takım arkadaşlarına sürprizler planlıyor

Bunlardan biri, Waldgasthof Buchenhain'ın söz verdiği gibi kendisine altın bir şnitzel göndermesiydi. Münih'in güneyindeki bu restoran, bilindiği üzere Kane'in gelişinden bu yana attığı her resmî maç golü için ona bir şnitzel gönderiyor. Ballon d'Or içinse özel bir versiyon hazırlandı. Kane, gülümseyerek itiraf ettiği üzere şnitzeli yemedi: "Onu daha çok bir kupa olarak görüyorum."

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 13:30 BVB

Bu, Kane'in "gerçekten çılgın haftasının" bir başka küçük yan hikâyesiydi. Kane, "tüm bunları hâlâ tam olarak sindirmeye çalıştığını" söyledi. Pazartesi günkü törende ya da Magdeburg maçı öncesindeki alkış koridorunda olduğu gibi ilgi odağı olmanın "biraz tuhaf" olduğunu belirtti: "Normalde böyle şeylerden pek hoşlanmam. Isınmaya çıktığımda herkesin orada durup alkışlaması beni neredeyse biraz utandırdı."

Kane, başarısındaki payları için bütün takım arkadaşlarına bir kez daha teşekkür etti. Ancak bununla yetinmeyecek gibi görünüyor. "Çocuklardan bazıları saat ya da benzeri şeyler istedi" diyen Kane, sürprizler hazırlayacağını açıkladı: "Bu yüzden hem Bayern'deki hem de İngiltere millî takımındaki arkadaşlarım için güzel bir şey düşünmem gerekiyor. Bununla ilgileneceğim; herkese mutlaka güzel bir hediye alacağım."

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Bayern Münih: Harry Kane Instagram hikâyesini açıkladı

Bu arada İngiltere'de, Kane'in yakında Kral Charles tarafından şövalye ilan edilip edilmeyeceği tartışılıyor. Böyle bir durumda "Sir Harry Kane" unvanını kullanabilecek. Kane, "Elbette hayır demezdim. Bunu çok değerli buluyorum. Gerçekleşirse inanılmaz olur ve bununla müthiş gurur duyarım. Ama şimdiden kendimi buna fazla kaptırmak istemiyorum" dedi.

Dünyanın en iyi futbolcusu seçilmesinin ardından Kane'in Instagram hikâyesinde paylaştığı "Work hard in silence, let success be your noise." (Türkçesi: "Sessizce çok çalış, başarın senin yerine konuşsun.") sözleri de biraz dikkat çekti. Pek çok gözlemci bunu, seçim öncesinde çok sayıda kamuya açık açıklamayla aktif biçimde kendilerini öne çıkaran diğer adaylar Lamine Yamal ve Kylian Mbappe'ye yönelik bir gönderme olarak yorumladı.

Kane ise bunu reddetti: "Hayır, kesinlikle öyle değil. Açıkçası bu, hayatım boyunca sevdiğim bir söz. Yaptıklarımı ve çok çalışmaya, disipline, adanmışlığa nasıl baktığımı özetliyor. Çoğu zaman gözlerden uzak, tek başıma antrenman yapmak zorunda kaldım. Bence pek çok kız ve erkek çocuğun kendilerine yardımcı olmak için yararlanabileceği harika bir söz."