Pazartesi günü Londra'da dünyanın en iyi futbolcusu seçilmesinin yarattığı tüm heyecanın ardından Harry Kane'in, 1. FC Magdeburg ile oynanan Almanya Kupası maçında Allianz Arena'ya dönüşü neredeyse biraz sönük kaldı. Isınmanın başında takım arkadaşları, o sırada henüz yarı yarıya boş olan statta 33 yaşındaki İngiliz forvet için bir alkış koridoru oluşturdu. Ardından hoparlörlerden "Rock You Like a Hurricane" çaldı. Kane ısınma sonrası soyunma odasına doğru koşar adım dönerken stat ekranlarında kısa bir video mesajı yayımlandı.

FC Bayern'in "Dünyanın en iyi futbolcusu bizde" kutlamasının asıl görkemli bölümü muhtemelen cumartesi günü Borussia Dortmund ile oynanacak Bundesliga zirve maçında gerçekleşecek. Bu, ikinci lig takımına karşı oynanan bir Almanya Kupası ikinci tur maçından daha uygun bir sahne. Magdeburg karşısında maçın tamamını yedek kulübesinde geçiren Kane, BVB'ye karşı yeniden oynayacak (Magdeburg maçında yerini Isamel Saibari başarıyla doldurdu).

Gece yarısından kısa süre önce Kane, karma alanda Ballon d'Or'u kazanması ve bunun beraberinde getirdikleri hakkında uzun uzun konuştu.

Harry Kane takım arkadaşlarına sürprizler hazırlıyor

Bunlardan biri, Waldgasthof Buchenhain'ın söz verdiği gibi kendisine altın renkli bir şnitzel göndermesiydi. Münih'in güneyindeki bir bölgede bulunan restoran, bilindiği üzere Kane'in gelişinden bu yana attığı her resmî maç golü için ona bir şnitzel gönderiyor. Ballon d'Or içinse özel bir versiyon hazırlandı. Kane, gülümseyerek itiraf ettiği üzere şnitzeli yemedi: "Onu daha çok bir kupa olarak görüyorum."

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 13:30 BVB

Bu da Kane'in "gerçekten çılgın haftasının" küçük hikâyelerinden biriydi. Kane, yaşadıklarının hepsini "hâlâ tam olarak sindirmeye çalıştığını" söyledi. Pazartesi günkü gala gecesinde ya da Magdeburg maçı öncesindeki alkış koridorunda olduğu gibi ilgi odağı olmanın "biraz tuhaf" olduğunu belirtti: "Normalde böyle şeylerden pek hoşlanmam. Isınmak için sahaya çıktığımda herkes orada durup alkışlıyordu. Doğrusu biraz utandım."

Kane, başarısındaki payları için tüm takım arkadaşlarına bir kez daha teşekkür etti ancak bununla yetinmeyecek gibi görünüyor. "Çocuklardan bazıları saat ya da benzeri şeyler istedi" diyen Kane, sürprizler hazırlayacağını açıkladı: "Hem Bayern'deki hem de İngiltere millî takımındaki arkadaşlarım için güzel bir şey düşünmem gerekiyor. Bununla ilgileneceğim, kesinlikle herkese güzel bir hediye alacağım."

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FC Bayern: Harry Kane Instagram hikâyesini açıkladı

Bu arada İngiltere'de, Kane'in yakında Kral Charles tarafından şövalye ilan edilip edilmeyeceği konuşuluyor. Böyle bir durumda "Sir Harry Kane" unvanını kullanabilecek. Kane bu ihtimal hakkında, "Kesinlikle hayır demezdim. Bunu çok değerli buluyorum. Gerçekleşirse inanılmaz olur ve bununla müthiş gurur duyarım. Ama şimdiden kendimi buna fazla kaptırmak istemiyorum" dedi.

Dünyanın en iyi futbolcusu seçilmesinin ardından Kane'in Instagram hikâyesinde paylaştığı "Work hard in silence, let success be your noise." ("Sessizce çok çalış, bırak başarı senin adına konuşsun.") sözü de dikkat çekti. Birçok gözlemci bunu, oylama öncesinde yaptıkları çok sayıda kamuya açık açıklamayla kendilerini öne çıkaran rakipleri Lamine Yamal ve Kylian Mbappe'ye yönelik bir gönderme olarak yorumladı.

Kane ise bunu reddetti: "Hayır, kesinlikle öyle değil. Açıkçası bu, hayatım boyunca sevdiğim bir söz. Ne yaptığımı ve sıkı çalışmaya, disipline, özveriye nasıl baktığımı anlatıyor. Sık sık gözlerden uzak, tek başıma antrenman yapmak zorunda kaldım. Bence birçok kız ve erkek çocuğunun kendilerine yardımcı olmak için yararlanabileceği harika bir söz."