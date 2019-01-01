Harry Kane: Jose Mourinho takım hakkındaki tavsiyelerimi dinliyor

Tottenham'ın yıldız forveti, takımın başındaki ilk iki maçında iyi bir başlangıç yapan Mourinho hakkında konuştu.

Harry Kane, 'ın yeni menajeri Jose Mourinho ile güçlü bir ilişki kurabilecekleri konusunda umutlu olduğunu ve Portekizli antrenörün kendisinin takım hakkındaki tavsiyelerini önemsediğini söyledi.

Mourinho'yla ilişkileri hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu belirten Kane, "Şimdiye kadar iyi bir ilişkimiz var. Aramızda konuşuyoruz ve takıma yardımcı olmaya çalışıyoruz. Açıkçası beni takımın liderlerinden biri olarak görüyor ve takım hakkındaki duygularımı ve tavsiyelerimi önemsiyor" ifadelerini kullandı.

"Maçları kazanmak antrenörünüzle ilişkinize muhakkak yardımcı olur," diyen Kane, "Umarım aramızda güçlü bir ilişki kurabiliriz. İkimiz de büyük turnuvaları kazanmak istediğimizi biliyoruz. Bu hem takımın hem de Mourinho'nun amacı. Umarım bu yıl bu amaca ulaşmamıza yardım edebilirim" yorumunu yaptı.

"Önümüzde uzun bir sezon var," diyen yıldız golcü, "Bu yüzden birkaç hafta içinde birbirimizi daha iyi tanıyacağımıza ve bizden istediklerini uygulayacağımıza eminim. Şu ana kadar iki maçtan da galip ayrıldık ve umarız bu olumlu başlangıç devam eder" şeklinde konuştu.