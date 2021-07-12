İngiliz yıldız Harry Kane; takım arkadaşları Saka, Rashford ve Sancho’nun ırkçı saldırılara maruz kalmasına tepki gösterdi.

Euro 2020’nin final karşılaşmasında İngiltere, Wembley’de İtalya’ya penaltı atışları sonucunda mağlup oldu.

Penaltı atışlarından yararlanamayan genç oyuncular Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Jadon Sancho sosyal medyada ırkçı saldırıların hedefi oldu.

İngiltere Futbol Federasyonu da yaşanan bu olayları kınarken İngiltere kaptanı Harry Kane de takım arkadaşlarına destek oldu.

Neler söylendi?

Sosyal medya hesabından bir açıklama yaşayan Kane, şu açıklamalarda bulundu: “Üç takım arkadaşım da harika birer turnuva geçirdiler ve en kritik anda sorumluluk aldılar.”

“Bizim tüm desteğimizi hak ediyorlar, dün geceki rezil ırkçı saldırıları değil.”

Gareth Southgate de yaşanan bu olaya dair tepkilerini dile getirdi:

“Bizler insanları bir araya getirme gücüne sahibiz, milli takım herkesi temsil ediyor dolayısıyla birlik ve beraberlik her şekilde devam etmeli. Birlik olduğumuzda ne kadar güçlü bir ülke olduğumuzu kanıtladık.”

“Penaltıları kimin kullanacağına ben karar veriyorum, oyuncuların istememesi gibi bir durum söz konusu değil.”

İngiltere Futbol Federasyonu’nun açıklamaları

İngiltere Futbol Federasyonu, olaya dair şu açıklamalarda bulundu: “Şunu açıkça ifade etmek istiyoruz ki, bu iğrenç davranışta pay sahibi olan hiç kimseyi bu takımın taraftarı olarak görmüyoruz.”

“Oyuncularımıza destek olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve bu çirkin olayın sorumlularının da hak ettikleri cezayı almaları için uğraşacağız.”

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