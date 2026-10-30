Harry Kane İngiltere'nin 25 yıllık Ballon d'Or hasretine son verirken Michael Owen, tarihi Ballon d'Or zaferinin hak ettiği değeri görmediğini savundu

Michael Owen, tarihi Ballon d'Or zaferinin yeterince takdir edilmemesi hakkında konuşarak başarısının İngiltere'de hiçbir zaman tam anlamıyla değer görmediğini öne sürdü. Liverpool'ın eski forveti, Harry Kane'in bu hafta uzun bekleyişe son vermesine kadar yaklaşık çeyrek asır boyunca bu prestijli ödülü kazanan son İngiliz futbolcu olarak kalmıştı.

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Owen, ülkesinde yeterince takdir görmediğini düşünüyor

Eski İngiltere millî futbolcusu Owen, 2001'de kazandığı Ballon d'Or'un, futbolun en prestijli bireysel ödülünü kazananlara genellikle gösterilen takdiri görmediğine inanıyor. Henüz 22 yaşındayken tarihe geçen forvet, o dönemde Birleşik Krallık'ta ödüle bakışın Avrupa kıtasında gördüğü saygıdan önemli ölçüde farklı olduğunu söylüyor.

Başarısına verilen tepkiden söz eden Owen, İngiltere'deki bakış açısıyla La Liga'da oynarken gördüğü saygı arasındaki belirgin farka dikkat çekti. “Ballon d'Or'u kazandığım için başkalarının göreceği türden bir takdir görmediğime inanıyorum. Bizim ülkemizde bu ödül hiçbir zaman o kadar önemli olmadı. İspanya'dayken, onu kazandığım için bana kahraman olduğumu söylediler. Kazandığım için son derece gururluyum,” dedi FourFourTwo'ya verdiği röportajda.

2001'de dünya futbolunun yıldızlarını geride bıraktı

Owen'ın başarısının büyüklüğü, ödül yarışında geride bıraktığı oyuncuların kalitesiyle daha da belirginleşiyor. O yılki sıralamada futbolun simge isimleri yer aldı. Owen; Zinedine Zidane, Thierry Henry, Raul ve Rivaldo'nun önünde bitirdi. Zirveye ulaşırken vatandaşı David Beckham'ı ve Portekizli yıldız Luis Figo'yu da geride bıraktı. Owen, bu başarının kendisine bugün, futbol oynadığı günlerdekinden daha da önemli göründüğünü kabul ediyor.

Geride bıraktığı seçkin isimleri değerlendiren eski Real Madrid oyuncusu, oylama sonuçlarının kaydını hâlâ telefonunda tuttuğunu söyledi. Owen, “İsimler listesine bakıyorum. Puanları ve kimin ikinci, üçüncü, dördüncü olduğunu, geri kalanını gösteren bir fotoğraf hâlâ telefonumda kayıtlı. O listeye bakınca hayranlık duyuyorsunuz. Çocukken tek istediğim buydu. Sadece futbolcu olmak istemiyordum; en iyi futbolcu olmak istiyordum,” dedi.

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Altın Top'un değişen konumu

Owen'ın zaferi, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki rekabete damga vuran, dünya çapında yoğun ilginin yaşandığı dönemden önce geldi. Bu ikili, on yılı aşkın süre boyunca Ballon d'Or'u dünya futbolunun başlıca gündem maddelerinden biri hâline getirdi. Owen ise 22 yaşındayken bu onurun önemini belki de tam olarak kavrayamadığına inanıyor. O dönemde ödülü kariyerini tanımlayan bir an olarak değil, kazanılacak bir başka kupa olarak gördüğünü kabul etti.

Owen, “Onu kazanmış olmak şimdi, futbol oynadığım zamankinden daha iyi hissettiriyor. 22 yaşındasınız, bu sadece bir başka kupa ve şimdi onu tekrar kazanmam gerekiyor,” dedi.

Ballon d'Or zaferinden acı bir düşüşe

Altın çocuk bir daha o olağanüstü seviyelere ulaşamadı. Tekrarlayan arka adale sakatlıkları, talihsizlikler ve felaketle sonuçlanan transfer hamlelerinin birleşimi, Liverpool'un 2001-02 sezonunu Arsenal'ın ardından ikinci sırada bitirdikten sonra yakaladığı ivmeyi yok etti. Anfield yönetimi, güçlü bir dönem inşa etmek yerine kötü şöhretli bir yaz transfer döneminde zirveye çıkma fırsatını kaçırdı. Jamie Carragher daha sonra o dönemi şöyle hatırladı: “El Hadji Diouf, Salif Diao ve Bruno Cheyrou'yu transfer ettik. Bizi ileri taşıması beklenen oyunculardı ama işler tamamen tersine gitti.”