Thomas Tuchel'e göre İngiltere kaptanı Harry Kane, hafif sakatlık endişeleri nedeniyle milli takım kadrosundan çekilen takım arkadaşlarına giderek daha fazla tepki gösteriyor. İngiltere teknik direktörü, kaptanının tutumuna destek vererek golcünün özellikle oyuncuların kampa katılmamak için verdiği “50-50” kararlardan rahatsız olduğunu açıkladı.

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Tuchel, Kane'in tavizsiz tutumunu destekliyor

Tuchel, millî takımın başına geçtiğinden beri kadrodan art arda çekilmelerle karşılaştı. En dikkat çekici eksiklerden biri, daha önce millî takım görevine katılmamak için “yük yönetimini” gerekçe gösteren Cole Palmer oldu. Palmer, mevcut Uluslar Ligi kadrosuna da alınmadı.

Teknik direktör, millî takım çağrılarına ilişkin kaptanının tavizsiz yaklaşımını benimsedi. Kane, perşembe günü Hırvatistan karşısında 126. kez forma giyerek tarihe geçmeye hazırlanırken ve İngiltere tarihinde en çok millî maça çıkan oyuncu olacakken, Tuchel kolayca kadrodan çekilmeyi seçenlerin yerlerinin garanti olmadığını açıkça belirtti.

“Herkes formasını kaybedebilir”

Tuchel, Kane'in zayıf gerekçelere tahammül etmediğinin kendisi göreve gelir gelmez ortaya çıktığını anlattı. Chelsea'nin eski teknik direktörü, forvetinin millî takıma sarsılmaz bağlılığını vurguladı.

Tuchel, “O her zaman burada ve oyuncuların kampa gelmemek için yarı yarıya kaldıkları durumlarda gelmeme kararı vermesinden hoşlanmıyor,” dedi. “Göreve başladığımda bu konuyu çok erken konuştuk. Oyuncuların gelmesini ve buraya geldikleri için gurur duymasını sağlamak, onun üzerinde durduğu noktalardan biriydi çünkü bu en büyük onur.”

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İngiltere Teknik Direktörü, mecburi olmayan çekilmelerin başkalarına fırsat yaratacağını vurgulayarak kadrosuna doğrudan bir uyarıda da bulundu. Şunları ekledi: “Böyle bir şey olursa, yani oyuncular kadrodan çekilirse, o kadar güçlü olmalıyız ki herkesin kampa katılmak için can attığı bir ortam oluşturabilelim. Çünkü bir kampı kaçıran herkes formasını kaybedebilir. Bu, yaptığımız ilk görüşmelerden biriydi. O da hemen standardı belirledi ve kendisi için beklentilerin ne olduğunu çok açık biçimde ortaya koydu. O asla kadrodan çekilmez. Asla.”

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“En iyisi olmak gibi bir hırsım var”

Bazı oyuncular sahada geçirdikleri süreyi ayarlarken Kane, yeni dönüm noktalarına ulaşmaya hâlâ istekli. 33 yaşındaki oyuncu, millî takımda 100 gole ulaşmanın peşinde ve gözünü ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na dikmiş durumda.

Kane, “Şimdi dinlenme zamanı değil,” dedi. “Her yıl daha iyiye gittim. Kendimi böyle hissederken neden kendime bir sınır koyayım? İngiltere formasıyla 100 gole mümkün olduğunca çabuk ulaşmak istiyorum.”

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Bayern Münihli forvet, kadroda liderliğe yükselen oyunculara da meydan okudu. “Jude [Bellingham] ve Dec [Rice] şimdiden 60 küsur kez millî formayı giydi. Ne kadar genç olduklarına bir bakın,” diye ekledi. “Bu yüzden ulaşmaya çalışacakları iyi bir sayı bırakmaya çalışacağım! Göz açıp kapayıncaya kadar evimizdeki Avrupa Şampiyonası gelecek. O zamana kadar 140 millî maça çıkmış olabilirim; ardından 150'yi konuşuruz. En büyük korkum, kariyerimi bitirdiğimde biraz daha fazlasını yapabileceğimi düşünmek. En iyisi olmak gibi bir hırsım var. Sadece bunu gösteriş yaparak ortaya koymuyorum.”

Rekor getirecek Hırvatistan maçı yaklaşıyor

Kane, İngiltere perşembe akşamı Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile karşılaştığında adını tarih kitaplarına yazdıracak. 126. millî maçı, ülke tarihinde en çok millî maça çıkan oyuncu unvanını resmen perçinleyecek.

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Bu tarihî dönüm noktasının ötesinde, Tuchel'in sert uyarısı kadro seçiminde belirgin bir değişime işaret ediyor. Teknik direktör İngiltere'ye tamamen bağlı bir kadro kurmaya çalışırken, forma rekabetinin yoğun olduğu takımda yerleşik yıldızların millî takım kamplarına katılmamanın risklerini dikkatle tartması gerekecek.