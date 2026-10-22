"Liverpool'un Trent'i yeniden hoş karşılayacağını düşünüyorum, çünkü biz futbol taraftarları hepimiz çabuk fikir değiştiriyoruz" diyen Collymore, Alexander-Arnold'un geleceğine ilişkin görüşlerini Yunan bahis sitesi Betarades ile paylaştı.

Sağ bek, Liverpool'daki çocukluk kulübünden 2025'te taraftarların zaman zaman sert tepkileri eşliğinde ayrılmıştı. Taraftarlar, Madrid'e transfer olmasını ona affetmemişti. Real ile 2031'e kadar sözleşme imzalayan Alexander-Arnold, inişli çıkışlı geçen ve sakatlıkların gölgesinde kalan ilk sezonunun ardından hâlâ tam anlamıyla aradığını bulabilmiş değil. Yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde İngiliz millî futbolcunun ilk 11'deki yeri hiç de garanti değil. Alexander-Arnold, birkaç kez 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu; çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig karşısında alınan son 4-1'lik galibiyette de olduğu gibi.

Mourinho, sağ tarafta sık sık yeni transfer Denzel Dumfries'i Alexander-Arnold'a tercih ediyor ya da orta saha oyuncusu Federico Valverde'yi sağ beke çekiyor. Liverpool Echo, Liverpool doğumlu oyuncunun Real'in LaLiga'da Sevilla'yı 4-1 yendiği maçta yine süre almamasının ardından geçen hafta sonu "Alexander-Arnold yeni bir aşağılanma yaşıyor; bu, eski Liverpool yıldızı için açık bir mesaj" diye yazdı.

Trent Alexander-Arnold şimdiden Real Madrid'den ayrılmayı mı düşünüyor?

Aldığı süreden memnun olmayan Alexander-Arnold'un Madrid'den ayrılmayı sessizce düşünmeye başladığı öne sürülüyor. Collymore, Liverpool'a dönüşü için olası bir senaryo çizdi: "Liverpool'da oynarken Real Madrid'in bir seviye daha yukarıda olduğunu düşünmekle biraz saf davrandığını söyler, söylenmesi gereken her şeyi söyler ve ardından sahaya çıkıp 40-50 metrelik bir pasla topu, ceza sahasına taşıyarak Isak'ın gol atmasını sağlayacak birine gönderirse yeniden hoş karşılanır. Çünkü futbol taraftarları çok, çok affedicidir."

Alexander-Arnold, Liverpool formasıyla şimdiden 354 resmî maça çıktı. Ancak Collymore onu Bayern Münih'te de görebileceğini düşünüyor. 1995-1997 yılları arasında Liverpool'da oynayan 55 yaşındaki eski futbolcu, "Harry Kane'in izinden gidip onu kollarını açarak karşılayacak Bayern gibi bir kulübe transfer olduğunu da rahatlıkla görebilirsiniz. Sağ kanattan ileri çıkıp Olise, Díaz ve Harry Kane'e paslar gönderirdi" dedi.

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Bayern'in adı son aylarda yeni bir sağ bek transferiyle sık sık anıldı. Feyenoord Rotterdam'dan Givairo Read'in de FCB yöneticilerinin gündemine yeniden geldiği belirtiliyor. Ancak FCB'nin Alexander-Arnold düzeyinde yüksek maliyetli bir transfere yönelmeye hazır olup olmadığı şüpheli. Nitekim 28 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 60 milyon avro olarak tahmin ediliyor ve Real Madrid ile sözleşmesinin bitmesine dört buçuk yıldan biraz fazla süre var.

Bayern Münih'in sağ bekte hangi seçenekleri var?

Üstelik Bayern'in kadrosunda sağ bek için Konrad Laimer ve Josip Stanisic'ten oluşan güvenilir bir ikili bulunuyor. Yeni transfer Nathaniel Brown da ihtiyaç hâlinde sol bek yerine sağ bekte görev yapabiliyor. Sacha Boey için ise rekor şampiyon, kış döneminde Fransız oyuncuya uygun bir talip bulmak üzere yeniden girişimde bulunmak istiyor.

Alexander-Arnold, bu sezon şu ana kadar Real formasıyla tüm kulvarlarda altı maça çıktı ve bir asist yaptı. İngiltere Millî Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel tarafından Dünya Kupası kadrosuna alınmamasının ardından Alexander-Arnold, son millî maç döneminde yeniden millî takıma döndü. Eylül sonunda Çekya'ya karşı deplasmanda 2-0, ekim başında ise evinde 3-0 kazanılan iki Uluslar Ligi maçına ilk 11'de başladı ve 35. ile 36. millî maçlarına çıktı.