Harry Kane'in yanında "ikinci silah" olarak: Bayern Münih yazın Nicolo Tresoldi'yi transfer edecek mi?

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Bayern Münih'in Nicolo Tresoldi'yi yakından takip ettiği belirtiliyor. Alman U21 millî takımının forveti, yaz aylarında ses getirecek bir transfer yapacak mı?

tz ve Münchner Merkur'un haberlerine göre Almanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübü, Tresoldi'yi Club Brugge formasıyla daha yakından izlemek için Belçika'ya birkaç kez gözlemci gönderdi. Harry Kane sözleşmesini kısa süre önce 2029'a kadar uzatmış olsa da İngiliz yıldızın yanında, santrfor bölgesinde Tresoldi'nin potansiyel bir "ikinci silah" olarak görüldüğü ifade ediliyor.

Tresoldi'nin Club Brugge ile sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor. Belçika Jupiler Pro League'deki olağanüstü performansı (11 maçta sekiz gol) ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde dört maçta attığı beş gol (Inter'e karşı yaptığı tarihî hat-trick de buna dâhil) göz önüne alındığında, 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmeyi düşünen tek büyük kulüp Bayern Münih değil.

Nicolo Tresoldi'nin gitmek istediği kulüp AC Milan mı?

Geçen yaz Tresoldi'yle ilgilenen kulüplerin listesinin hem yıldızlarla dolu hem de uzun olduğu söyleniyordu. Adı kimi zaman Barcelona'yla, kimi zaman Atletico Madrid'le anıldı; Borussia Dortmund da defalarca olası bir alıcı olarak gösterildi.

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Ancak Tresoldi'nin, önümüzdeki yaz kariyerinde bir sonraki adımı atıp Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birine gitmek istemesi hâlinde, başka bir transfer isteği olduğu anlaşılıyor. Babası Emmanuele, kısa süre önce Gazzetta dello Sport'a "Kaka, Inzaghi ve Pato'ya âşık oldu; onu bu sevgisinden vazgeçirmek imkânsızdı" dedi ve şunu vurguladı: "Hayali, AC Milan formasını giymek." Milan'ın da bu nedenle, birçok kulübün peşinde olduğu forvetin transferini "en üst düzeyde ele alınacak bir mesele" hâline getirdiği belirtiliyor.

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Öte yandan Rossoneri, bir zamanlar görkemli olan kulüp tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşamıyor. Milan bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde değil, Avrupa'nın ikinci düzey organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde oynuyor. Milan ekibi, 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ardından play-off'ta Feyenoord Rotterdam'a elendi. Son lig şampiyonluğunu 2022'de kazandı; o tarihten bu yana İtalyan kulüp futbolunun zirvesinde ezelî rakibi Inter yer alıyor.

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Tresoldi'nin Bayern Münih'e transferi mantıklı mı?

Bayern Münih de Almanya'da aynı konumda. Üstelik Münih ekibi son üç yılda iki kez Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıktı ve bu yıl da şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olarak görülüyor. Ancak Almanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübünün kadrosu, özellikle hücumda ve santrfor bölgesinde, kâğıt üzerinde son derece güçlü.

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Bu nedenle, önümüzdeki yaz transferde önceliğin aslında sol kanatta Luis Diaz'a güvenilir bir alternatif bulmaya verilmesi bekleniyor. Bununla birlikte Münih ekibinin kadrosunda Kane'in yanında gerçek bir dokuz numara eksikliği de var. Teknik direktör Vincent Kompany ve sportif direktör Max Eberl ise geçen yazki transfer döneminin ardından, Kane'in oynayamadığı durumlarda yeni transfer Ismael Saibari ve Serge Gnabry gibi uygun alternatiflere sahip olduklarını vurgulamıştı.

Ancak İngiliz oyuncu sağlıklı olduğunda Münih ekibi için zaten vazgeçilmez. Üstelik bilindiği üzere yalnızca bitiriciliği ve golleriyle değil, geride oyun kurması ve gol paslarıyla da (bu sezon 15 maçta on asist) katkı sağlıyor. Özellikle bunlar ve Kane'in Münih'e transferinden bu yana üç yılda sakatlık nedeniyle yalnızca yedi resmî maç kaçırmış olması düşünüldüğünde, Tresoldi'nin Bayern'den ilgi görmesi hâlinde Münih'e gitmeyi iyice düşünmesi muhtemel.

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Tresoldi'nin gelişimi ve yaşı açısından en önemli şey, üst düzeyde düzenli süre almak. Bu bakımdan Belçika liginden ayrılması mantıklı olabilir; ancak Kane'in çoğu maçta santrforun ilk tercihi olacağı ve diğer hücum pozisyonlarında da rekabetin son derece yoğun olduğu Bayern Münih'e gitmesi aynı ölçüde mantıklı görünmüyor.

Bayern açısından da bu transfer için yoğun bir pazarlığa girmenin mantığı sorgulanabilir. Bugüne kadar 75 maçta 37 gol ve on asist kaydeden Tresoldi'nin Club Brugge tarafından düşük bir bedelle bırakılması pek olası değil. tz ve Münchner Merkur, kulübün 40 ila 50 milyon euro arasında bir bonservis bedeli istediğini bildiriyor.

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Belçika gazetesi Het Nieuwsblad'a göre kışın bir ayrılık ise zaten tamamen ihtimal dışı. Tresoldi'nin yıl dönümünde "satılık olmadığı", Alman-İtalyan oyuncu için ne kadar çok ve ne kadar büyük teklif gelirse gelsin bunun "hiçbir önemi olmadığı" belirtiliyor. Yaz aylarında ise durum bambaşka olabilir.

Getty Images

Tresoldi, Almanya için mi İtalya için mi oynayacak?

O dönem Tresoldi için her hâlükârda hareketli geçebilir. Temmuz 2025'te Hannover 96'dan 7,5 milyon euro olduğu öne sürülen bir bedelle Club Brugge'e transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, önce Alman U21 millî takımıyla Sırbistan ve Arnavutluk'ta Avrupa şampiyonluğunu kazanmak istiyor. Ardından kulüp düzeyindeki geleceğinin yanı sıra hangi millî takımda oynayacağına da karar vermesi gerekecek.

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Tresoldi, Cagliari'de doğdu; ergenlik çağındayken ailesiyle birlikte iş nedeniyle Almanya'ya taşındı. Bu nedenle İtalya ve Almanya adına oynama hakkına sahip olmasının yanı sıra, annesinin ülkesi Arjantin'i de ileride temsil edebilir. Ancak Tresoldi'nin gelecekte hangi millî takımda oynayacağı konusunda mücadelenin ağırlıklı olarak Almanya Futbol Federasyonu ile İtalya Futbol Federasyonu arasında geçeceğine işaret eden birçok unsur var.

Bu konuda İtalya Millî Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, hem kendisinin hem de teknik direktör Claudio Ranieri'nin Tresoldi'yi ikna etmek için yoğun çaba gösterdiğini kısa süre önce doğruladı. Mancini, "Tresoldi'yle konuştum, Ranieri de onunla konuştu" dedi ve şöyle devam etti: "Bence İtalya için oynama isteğini içinde hissetmesi gerekiyor. Kendisi de U21 takımıyla Avrupa şampiyonu olan babası da İtalya'da doğdu. Azzurri'yi seçme ihtimali olduğuna inanıyorum." Mancini sözlerine şunu ekledi: "Bizim için önemli bir oyuncu olabileceğini biliyor."

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Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp da kararını erteleyen Tresoldi'yle birkaç kez görüştü. Forvet oyuncusu eylül ayında, "Kalbim biraz 50:50 İtalya ve Almanya arasında" demişti. Tresoldi, 2027 yazındaki U21 Avrupa Şampiyonası'na kadar Almanya adına oynamaya devam etmek istiyor; nihai kararını ancak bundan sonra verecek.