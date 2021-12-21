Harry Kane'in sert faulüne maruz kalmıştı: "Andy Robertson yürüyebildiği için şanslı"

Hakem Paul Tierney, Andy Robertson'a çok tehlikeli bir müdahalede bulunan Harry Kane'e sarı kart göstermekle yetinmişti.

Robertson ise, ilerleyen dakikalarda Emerson Royal'e yaptığı faulün ardından, VAR incelemesi sonucunda kırmızı kartla cezalandırıldı.

İki pozisyonu karşılaştıran Clattenburg; Kane'in yaptığı faulün daha ağır olduğunu düşünüyor.

BBC Sport'ta yer alan habere göre; hakemin Kane'i kırmızı kartla cezalandırmama sebebi, Robertson'ın müdahale sırasında bacağını yerden kaldırması ve bu nedenle darbenin hafiflemesiydi.

#PremierLeague'in 18. haftasında Tottenham ile Liverpool arasında oynanan maç 2-2'lilk beraberlikle sonuçlandı. Maçtaki goller Kane, Jota, Robertson ve Son'dan geldi. @iddaa #TOTLIV pic.twitter.com/1GRi5qUNDd — S Sport (@ssporttr) December 19, 2021

Ne söyledi?

BBC Radio'ya konuşan Clattenburg, hakemin bu yorumunu sert biçimde eleştirdi.

"Kırmızı kart için Robertson'ın ayağı yere basıyor olmalıydı düşüncesi beni rahatsız ediyor. Çünkü öyle olsa Noel'de yürüyemezdi."

"Eğer bunun Kane lehine yapılmış bariz bir hata olduğunu düşünmüyorsanız, işinizi iyi yapmıyorsunuz demektir."

"Biz hakemler olarak oyunun kurallarını çok iyi bilsek bile, bazen oyunu yeteri kadar anlayamıyoruz."

"VAR burada hata yapamaz. Hakemler yapabilir, çünkü anlık kararlar vermeleri gerekiyor. VAR pozisyonu tüm açılardan, ağır çekimde izliyor. Teması rahatlıkla görebilir."

"Eğer ayağı yerde olmalıydı diyorlarsa ki bunu ilk kez duyuyorum, ayak havada olsa bile tabanla, kontrolsüz bir şekilde müdahalede bulunan oyuncu rakibin sağlığını tehlikeye atmış demektir."

"Robbo hala yürüyebildiği için şanslı. Futbolculara daha fazla anlayış göstermeliyiz, bacağını oradan çekmemesini bekleyemezsiniz. Bacağını kırıp kariyerini riske atmak istemez."

2004-2017 yılları arasında 14 yıl Premier Lig hakemliği yapan Clattenburg, şu anda Yunanistan'da Merkez Hakem Komitesi başkanlığı yapıyor.

"Yunanistan'da VAR kararlarının alındığı anın ses kayıtlarını da paylaşıyoruz. Herkes bundan memnun. Bazen kararlara katılmasalar da, uygulamadan memnunlar."

Klopp'un büyük öfkesi

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Kane ile Robertson arasındaki pozisyonun ardından hakeme gösterdiği tepki nedeniyle sarı kart görmüştü.

Son düdüğün ardından hakemin yanına giden Klopp, Tierney'e, "Diğer hakemlerle problemim yok, sadece seninle var" demişti.

İngiltere Futbol Federasyonu, hakem hakkındaki yorumları nedeniyle Jürgen Klopp'a ceza vermedi.

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