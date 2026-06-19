Suudi Al-Ahli takımının forveti İngiliz Ivan Tony, 2026 Dünya Kupası’nda şu ana kadar hiç sahaya çıkmamış olmasına rağmen, İngiltere milli takımıyla yeni bir hat-trick yaparak parlak performansını sürdürdü.

İngiltere Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Çarşamba günü Hırvatistan ile oynadığı maçta 4-2 galip geldi.

Maçta İvan Tony forma giymedi ve maçın sonuna kadar yedek kulübesinde kaldı. Bu arada, as forvet Harry Kane ise iki gol atarak parladı; bu gollerin biri penaltıdan geldi.

İngiliz "The Sun" gazetesi, İngiltere milli takımının Hırvatistan maçından 24 saat bile geçmeden dün Perşembe günü ABD'li Sporting Kansas City takımıyla bir hazırlık maçı oynadığını bildirdi.

İngiltere Milli Takımı'nın Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, Hırvatistan maçında forma giymeyen oyunculara fiziksel kondisyonlarını korumaları için biraz süre vermek amacıyla bu maçı oynamaya özen gösterdi.

Maçta Ivan Tony parladı ve her iki devrede 25'er dakika olmak üzere toplam 50 dakika süren karşılaşmada 3 gol atarak "hat-trick" yaptı. Morgan Rodgers ve Ollie Watkins ise birer gol kaydetti.

Bu hat-trick, Tony’nin Dünya Kupası döneminde İngiltere milli takımının hazırlık maçlarında kaydettiği ikinci hat-trick oldu; ilki ise geçen hafta Miami takımını 6-0 mağlup ettikleri maçta gelmişti.

İngiltere milli takımı, önümüzdeki Salı günü Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Gana ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu maçta galip gelmesi halinde, son turun sonucuna bakılmaksızın 32'li turda yer almayı garantileyecek.