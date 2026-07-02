Harry Kane’in istatistikleri Cristiano Ronaldo’yu zor durumda bırakıyor

Portekiz milli takımının kaptanı Cristiano Ronaldo, İngiltere milli takımının forveti Harry Kane’in 2026 Dünya Kupası’ndaki muhteşem performansı sonrasında zor durumda kaldı.

Kane, dün Çarşamba akşamı 2-1'lik galibiyetle Demokratik Kongo'yu mağlup ederek Üç Aslanlar'ı son 16 turuna taşıyan yeni bir çift gol atarak Dünya Kupası'ndaki parlak performansını sürdürdü.

İngiltere milli takımı, önümüzdeki Pazartesi sabahı erken saatlerde Meksika milli takımıyla karşılaşacak.

Kane’in Dünya Kupası’ndaki gol sayısı 13’e ulaştı (bunun 5’i bu turnuvada atıldı) ve bu sayede Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncular listesinde altıncı sıraya yükseldi; merhum Brezilyalı efsane Pelé’yi geride bıraktı.

“WhoScored” ağının istatistiklerine göre, Kane 2018 Dünya Kupası’nın başlangıcından bu yana 13 gol atıp 3 asist yaparak toplam 16 gole katkı sağladı. Bu, aynı dönemde Ronaldo’nun katkısının iki katından fazlasına imza attığı anlamına geliyor.

Portekizli Ronaldo ise 7 gol attı (bunlardan 2'si bu turnuvada), ancak hiçbir asist yapamadı.

Bununla birlikte, 6 Dünya Kupası turnuvasında gol atan tek oyuncu olan Ronaldo, yarın Cuma sabahı 32'li turda Hırvatistan ile oynanacak maçta gol katkısını artırma şansına sahip.

Öte yandan, “Opta” ağı, Kane’in Ronaldo’nun rekoruna ulaştığını belirtti. Kane, şu ana kadar 24 gol atan Ronaldo’dan sonra, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda 20 veya daha fazla gol atan ikinci oyuncu oldu.

Dünya Kupası’ndaki gollerinin yanı sıra, İngiliz yıldız Avrupa Şampiyonası’nda 7 gol daha attı; Ronaldo ise 14 golle bu kıtasal turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu konumunda.