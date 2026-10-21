"Neredeyse gösteri zamanı" diyen Alman futbolunun rekortmen şampiyonu, X hesabından salı akşamı Münihli taraftarlara seslendi ve büyük heyecan yarattı. Bir kullanıcı, "Ballon d'Or'u kazanacak" yorumunu yaptı. Bir başkası ise "Admin, bizim bilmediğimiz bir şey mi biliyorsun?" diye sordu.

Kane, Lamine Yamal ve Kylian Mbappe ile birlikte gelecek pazartesi akşamı dünyanın en iyi futbolcusuna verilen prestijli ödülü kazanabilecek başlıca adaylardan biri. Ancak bu paylaşım, 33 yaşındaki yıldız forvetin ödülü gerçekten kazanacağına dair bir ima olmaktan çok uzak.

Paylaşım aslında çarşamba günü Arsenal ile oynanacak dev Şampiyonlar Ligi maçının duyurusuydu. Bayern'in İngilizce X hesabı da daha sonra bunu açıkladı. Hesap, çarşamba günü Kane'in smokinli fotoğrafını yeniden paylaşırken bir başka gönderide oyuncunun Gunners'a karşı istatistiklerine dikkat çekti. İngiltere Millî Takımı'nın kaptanı, Arsenal'e karşı çıktığı 22 maçta 15 gol attı.

Harry Kane'in Bayern Münih için smokinle verdiği pozun fotoğrafı nereden geliyor?

Bu da Gunners'ı Kane'in en sevdiği rakiplerden biri yapıyor. Kariyeri boyunca yalnızca Everton'a (16) ve Leicester'a (20) karşı daha fazla gol attı. Kane, Bayern formasıyla da Arsenal'e gol attı: 2024'teki çeyrek final ilk maçında, 2-2 biten karşılaşmada Münih ekibini geçici olarak 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Gunners'a karşı diğer tüm gollerini Tottenham Hotspur formasıyla attı.

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Peki Kane'in şık smokiniyle görüldüğü fotoğraf nereden geliyor? Sport1 bunu öğrendi: Görüntüler üç yıllık ve rekortmen şampiyon tarafından Kane'in Ağustos 2023'te Bayern'e transferini duyurmak için kullanıldı. FCB, çekimlerin mekânı olarak Münih'teki Sendlinger Tor'da bulunan efsanevi sinemayı seçmişti.

İşin ilginç yanı, yıldız forvetin Bayern'e transferi ve dolayısıyla Münih'e gelişi geciktiği için sinemadaki orijinal çekimler yalnızca Kane'in dublörüyle yapıldı. Sinemanın o dönemki işletmecisi Christoph Preßmar, bunu üç yıl önce Abendzeitung gazetesine anlatmıştı. Kane daha sonra görüntülere dijital olarak eklendi.



