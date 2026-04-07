Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Bayern Münih ile oynanacak karşılaşma öncesinde takım kadrosunu açıkladı.
Arbeloa, İngiliz Jude Bellingham ve Faslı Ibrahim Diaz'ı yedek kulübesinde tutmayı tercih ederken, hücum hattını Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior ikilisi oluşturacak.
Real Madrid'in kadrosunda sürpriz yoktu ve şu şekildeydi:
Kaleci: Lunin.
Defans: Arnold, Rüdiger, Huisen, Carreras.
Orta saha: Tchouameni, Petarš, Valverde, Arda Güler.
Forvet: Mbappé, Vinícius.
Yedek kulübesinde ise Fran González, Carvajal, Militão, Alaba, Bellingham, Camavinga, Gonzalo García, Asensio, Ceballos, Fran García, Mastanuto ve Ibrahim Díaz yer aldı.
Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki rövanş maçı, önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak.
Diğer yandan, Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, Real Madrid karşısındaki kadrosunu açıkladı ve Bavyeralıların hücum gücünü öne çıkardı.
Uluslararası maç arası sırasında İngiltere milli takımında sakatlanan ve son günlerde oynayıp oynamayacağı konusunda şüpheler bulunan Harry Kane, Bayern Münih'in hücumunu yönetecek.
Kadro şu şekilde:
Kaleci: Neuer.
Defans: Lamer, Upamecano, Tah, Stanicic.
Orta saha: Kimmich, Pavlovic, Gnabry.
Forvet: Diaz, Olise, Kane