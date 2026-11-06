Harry Kane, Allianz Arena’da dev bir sözleşme uzatmasına imza atarak uzun vadeli geleceğini resmen Bayern Münih’e bağladı. Bavyera devi, kilit oyuncusunu takımda tutmak için tüm imkânlarını seferber ederken İngiltere kaptanı, Alman futbolu tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu olmaya hazırlanıyor.

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Münih'te rekor kıran mali anlaşma

Kane, Bayern ile iki yıllık sözleşme uzatarak geleceğini resmen uzun vadeli olarak kulübe bağladı. Golcü oyuncu, Haziran 2029'a kadar Allianz Arena'da kalacak. Bu önemli anlaşmada serbest kalma maddesi bulunmuyor. Böylece Bundesliga devi, son Ballon d'Or ödülünün sahibinin geleceği üzerindeki tüm kontrolü elinde tutuyor. Alman futbolunun rekorlar sahibi şampiyonu, bu anlaşmayla Avrupa'nın diğer büyük kulüplerine mali gücü ve sportif hedefleri konusunda güçlü bir mesaj verdi.

Anlaşmanın mali ayrıntıları dikkat çekici. 33 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin tartışmasız en çok kazanan futbolcusu olacak. Sky Germany'nin araştırmasına göre Kane, performansa bağlı bonuslar da hesaba katıldığında yıllık brüt 30 milyon avroyu aşan bir gelir elde edecek. Habere göre bu bonuslar; Bundesliga'da kazanılacak kupalara, Şampiyonlar Ligi'nde ileri turlara ulaşılmasına, bir Ballon d'Or ödülü daha gibi bireysel başarılara ve belirli gol ile asist hedeflerine bağlı.

Bu yüksek ücret, eski Tottenham Hotspur forvetini Avrupa'nın en çok kazanan üç futbolcusu arasına taşıyor. Kane, 2023'te 95 milyon avroluk başlangıç bonservis bedeliyle Almanya'ya geldiğinden beri kendisine yapılan yatırımın her kuruşunun karşılığını verdi. Kulüp formasıyla çıktığı 161 resmî maçta 156 gol atarak olağanüstü bir gol ortalaması yakaladı. İngiltere kaptanının Bavyera'daki kariyerinde şimdiye kadar yaptığı 41 asist de bitiriciliği kadar önemli bir katkı sağladı.

Dreesen'den 'dünyanın en iyisi' forvete övgü

Bayern yönetimi, yıldız oyuncusunu mutlu etmek ve takımda tutmak için mali sınırları aşmaya hazır olduğunu açıkça dile getirdi. CEO Jan-Christian Dreesen, anlaşmayı sonuçlandırmak için kulübün mali sınırlarını zorlamak zorunda kaldığını, ancak oyuncunun kalitesinin böyle bir taahhüdü gerektirdiğini söyledi. Bu karar, kulübün üç yıl önce Kane'i Kuzey Londra'dan kadrosuna katarken başlattığı ve Alman futbolunun dengelerini değiştiren «tüm kaynaklarını seferber etme» stratejisini yansıtıyor.

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Dreesen, anlaşmanın duyurulduğu sırada şunları söyledi: «Elbette dünyanın en iyi oyuncusunun bizimle üst düzey bir sözleşmesi olması da doğal. Büyük bir oyuncu için bizim açımızdan büyük bir sözleşme. Üç yıl önce, bu ölçekte bugüne kadar yaptığımız en büyük transferdi. O dönemde tüm kaynaklarımızı bir ölçüde seferber ettiğimizi söylemiştik. Ama Harry birçok açıdan her kuruşuna değdi.»

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Kane, Almanya'da kendini evinde hissediyor

Oyuncunun Almanya'daki kariyerini uzatma kararında hem mesleki tatmini hem de özel hayatındaki mutluluğu etkili oldu. Kane, Münih'teki hayata sorunsuz uyum sağladı; ailesi de Bavyera'nın başkentine yerleşti. Forvet, taraftarlara duyduğu derin sevgiyi ve teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde kulübün izlediği sportif doğrultudan memnuniyetini dile getirdi. Kariyerindeki bu değişimin temelinde yer alan takım olarak kupa kazanma hedefi, en büyük motivasyonu olmaya devam ediyor.

Kane, sözleşmesini uzattıktan sonra kulübün kendi medya kanallarına şunları söyledi: «Bayern'de kendimi evimde hissediyorum. Kulübü, taraftarları ve Münih şehrini seviyorum. Harika bir takımımız ve Vincent Kompany gibi harika bir teknik direktörümüz var. Bu kulübün bir parçası olmak bana büyük gurur veriyor. Bütün ailem burada çok mutlu. Kalmak istiyordum. Şimdi geleceği sabırsızlıkla bekliyorum ve bu büyük kulüple daha birçok kupa kazanmak istiyorum.»

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Bundesliga için güçlü bir kararlılık mesajı

Kane'in sözleşmesinin yenilenmesi, dünya sporunun en tanınan isimlerinden birini ligin başlıca ilgi odağı olarak tutarak Bundesliga'nın uluslararası görünürlüğüne büyük katkı sağlıyor. Bayern, düşük bir bedelle ayrılık ihtimalini ve serbest kalma maddesini ortadan kaldırarak tecrübeli oyuncusunu kadrosunda tuttuğu yıllarda en değerli varlığını koruma altına aldı. 2029'a kadar sürecek anlaşmada sözleşmeyi yeniden uzatma opsiyonunun bulunmaması, bunun Kane'in Avrupa futbolunun en üst düzeyindeki parlak kariyerinin son büyük sözleşmesi olabileceğine işaret ediyor. Bayern, yerel ve Avrupa kupalarındaki kritik maç serisine hazırlanırken Kane'in sözleşme durumunun çözüme kavuşması, olası bir dikkat dağıtıcı unsuru da ortadan kaldırdı.