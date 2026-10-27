Lamine Yamal, pazartesi gecesi geç saatlerde yüzünde güneş gözlüğü, yanında ise gözle görülür biçimde hayal kırıklığına uğramış yakınlarıyla Londra'daki Palladium Theatre'dan ayrılırken hemen hemen aynı saatlerde Harry Kane'in X'te bir paylaşımı yayımlandı. Paylaşımda, "Sessizce çok çalış. Başarın sesin olsun" yazıyordu. Yamal'ın bu paylaşımı görmüş olmasını ya da salı günü görecek olmasını ve Ballon d'Or'un yeni sahibinin sözlerini iyice aklına kazımasını ummaktan başka çare yok.

Çünkü 100 gazeteciden oluşan jüri, 2026 yılının dünyanın en iyi futbolcusu olarak ne Barcelona'nın harika oynayan, heyecan verici ve son derece yetenekli 19 yaşındaki oyuncusu Yamal'ı ne de Real Madrid'in oyun becerisi, atletizmi ve gol tehdidiyle karşı konulmaz bir güç olan yıldızı Kylian Mbappe'yi seçti. Ödül, kendisini sessiz bir emekçi olarak tanımlayan Kane'e gitti.

Üç oyuncunun da 45 dakikalık gecikmeyle başlayan ve bitmek bilmeyen bu gecenin sonunda Altın Top'u elinde tutmak için kendince haklı gerekçeleri vardı. Yamal, İspanya ile dünya şampiyonu olmuştu. Turnuvada, muhtemelen nisanda geçirdiği ciddi kas sakatlığının da etkisiyle, kendi standartlarına göre beklentilerin altında performanslar sergilemişti. Ancak öncesinde, sağlıklı olduğu dönemlerde Barcelona'da parlamış ve Katalan ekibiyle lig şampiyonluğunu da kazanmıştı.

Mbappe, ilgili tüm organizasyonlarda gol kralı olmuştu: LaLiga'da 25, Şampiyonlar Ligi'nde 15, Dünya Kupası'nda 10 gol atmıştı. Hatta henüz 27 yaşındayken Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını da elde etmişti. Ancak Real Madrid veya Fransa ile kupa kazanamamıştı.

Bir de oylamanın kapsadığı dönemde İngiltere ve Bayern Münih formalarıyla çıktığı 65 resmi maçta 73 gol atan Kane vardı. Güçlü bir Dünya Kupası geçirmiş, lig ve kupa şampiyonlukları yaşamıştı. Ne var ki Almanya'nın rekor şampiyonuyla Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG'ye, İngiltere ile de Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e elenmişti.

Harry Kane, bir kategoride Yamal ve Mbappe'ye büyük fark attı

Dolayısıyla üçünün de sportif açıdan ödül için son derece geçerli gerekçeleri vardı, ancak her birinin dosyasında "pürüzler" de bulunuyordu. Bir kez olsun oylamanın gerçekten heyecanla beklenmesinin nedenlerinden biri de buydu; en azından meseleye yalnızca sportif açıdan bakıldığında. Oysa seçimde rol oynaması gereken bir başka kriter daha hesaba katıldığında sonuç aslında belliydi. Kane seçilmeseydi, 11Freunde podcast'inin sunucusu Katharina Reckers'a hak verip ödülü artık tamamen çöpe atmak mümkün olurdu.

Çünkü bireysel performansların ve takım başarılarının yanı sıra "klas ve fair play" de seçimde büyük rol oynamalı. Kane'in şu anda gerçekten dünyanın en iyi futbolcusu olup olmadığı uzun uzadıya tartışılabilir. Mbappe daha atletik, Yamal ise teknik açıdan kendine özgü bir dünyada. Ancak ikisi de "klas ve fair play" sergilemekten çok uzak.

Örneğin Yamal, 18. yaş gününde kendisini eğlendirmeleri için kısa boylu insanları davet etmekten daha iyi bir şey yapamadı. Ayrıca 19 yaşındaki oyuncu pek ayakları yere basan biri gibi görünmüyor. Bunda, geçen yılki Ballon d'Or töreninde Ousmane Dembele hak ederek ödülü aldığında kötü bir kaybeden olduğunu gösteren ve hatta hile yapıldığından şüphelenen babasının tavırlarının da payı var.

Bu Dembele, PSG'de Mbappe'nin yerini almıştı. Luis Enrique yönetiminde, koşu ve savunma katkısıyla bir santrfor olarak takımın hizmetine girerken aynı zamanda nasıl parlayabileceğini öğrendi ve sonunda gelişiminin meyvelerini topladı.

Getty Images

Kylian Mbappe, Real Madrid'in kaosla geçen sezonunda büyük rol oynadı

Mbappe'nin Real Madrid'de en büyük iki hedefi olan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Ballon d'Or'un peşinden koşmaya devam etmesinin nedenlerinden biri de oyununun bir sonraki seviyesine ulaşmamış ya da ulaşmak istememiş olması. Real Madrid taraftarları, ayrılmasını talep eden bir imza kampanyasıyla ona zaman zaman tepkilerini gösterdi. O da Real Madrid'in geride kalan kaos dolu sezonunda büyük rol oynadı. İspanyol ve Fransız basını, yıldız kaprislerinden, kısa seyahatlerinden ve takım arkadaşlarıyla kulüp çalışanlarına karşı küçümseyici davranışlarından sık sık söz etti. Performansı gereği üstlenmesi beklenen takım liderliği görevinde ağır biçimde sınıfta kaldı.

Buna rağmen ikisi de son haftalarda kamuoyu önüne çıkıp küçük çocuklar gibi utanç verici bir tavırla Altın Top'u kendileri için talep etti. Örneğin Mbappe, "Geçen sezon hiçbir oyuncu benden daha iyi değildi" diye iddia etti ve bunun "bireysel bir ödül" olduğunu hatırlattı. Yamal ise İspanya ile kazandığı Dünya Kupası'nı ve Barcelona ile elde ettiği lig şampiyonluğunu kendi hanesine yazdı; ödülü "dünyanın en iyi iki oyuncusundan biri" olarak hak ettiğini iddialı biçimde söyledi. Kane'den ise söz etmedi.

Bu yüzden Kane'in seçilmesi, ikisi için de bir ders olmalı. Üstelik Kane, Yamal ve Mbappe'ye bu dersi bizzat yazılı olarak da hatırlattı: "Sessizce çok çalış. Başarın sesin olsun."

Harry Kane'in Ballon d'Or'u kazanması neden hak edilmiş bir sonuç?

Çünkü 33 yaşındaki Kane, Yamal ve Mbappe'nin aksine, Bayern Münih'e transferinden bu yana ve en geç bir yıldır muhtemelen dünyanın en komple oyuncusu ve takımının oyununa en büyük etkiyi yapan isim. Sahada yaptıklarının bir Amerikan futbolu oyun kurucusunun yaptıklarıyla karşılaştırılması boşuna değil. Kane, Bayern'de santrfor olarak zaman zaman kendi yarı sahasından attığı uzun toplarla hücum başlatıyor. Ya da kendi ceza sahasının önünde bir ikili mücadele kazanıyor. Bu durum, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un kısa süre önce tartışmalı bir polemik başlatmasına yol açmıştı ama Kane'in gol ortalamasını düşürmedi.

Elbette Kane'in inanılmaz gol ortalaması ve Bayern'le kazandığı kupalar da tamamen sportif gerekçelerdi. Ancak seçilmesinde sahadaki takım odaklı oyunu kadar, saha dışında bir lider ve rol model olarak sergilediği kusursuz davranışlar da büyük rol oynadı. Sponsorların, menajerlerin ve oyuncuların kendilerinin abartılı süperstar imajlarından para kazandığı bir dönemde bu, taraftar açısından her şeyden önce son derece sevindirici. Önümüzdeki yıllarda Bayern Münih için de altın değerinde olabilir.

Getty Images

Harry Kane'in Ballon d'Or'u, Michael Olise konusunda Bayern Münih'e yardımcı olur mu?

Çünkü sözlerden çok yaptıklarıyla konuşmayı tercih eden bir başka oyuncunun, Almanya'nın rekor şampiyonuyla 2029'a kadar süren sözleşmesini önümüzdeki aylarda bir kez daha uzatması bekleniyor. Michael Olise, pazartesi akşamı Kane'i ilk kutlayanlar arasındaydı. Kendisi Bayern ve Fransa formalarıyla 27 gol ve 41 asist ürettiği muhteşem bir yılın ardından "yalnızca" dokuzuncu sırada yer alırken takım arkadaşı Kane futbolun zirvesine çıktı. Bunu Bayern Münih'te, Bundesliga oyuncusuyken ve Dünya Kupası ya da Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük kupayı kazanmadan başardı.

Olise için bu, açık bir işaret olabilir. Münih ekibinin yöneticileri içinse gözde yıldızla yapılacak görüşmelerde kullanılabilecek somut bir örnek. Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da sergilenen performanslar uluslararası alanda takdir görüyor. Profesyonel futbolculukta en büyük bireysel ödüllere ulaşmak için Real Madrid'e, Barcelona'ya veya bireysel ödüller konusunda daha güçlü lobiye sahip olduğu düşünülen başka büyük kulüplere transfer olmak şart değil.

Kane, pazartesi akşamı Londra'da yaptığı açıklamada, Almanya'nın rekor şampiyonundaki takım arkadaşları olmasaydı "bu mümkün olmazdı. Beni ileriye taşıma biçiminiz ve birbirimizi en yüksek performansa ulaşmaya teşvik etmemiz benim için çok şey ifade ediyor" dedi. "Bayern Münih'te oynamanın bir onur" olduğunu söyleyen Kane, "Sizi temsil etmek gerçek bir ayrıcalık. Bu kupayı Bayern Münih'e götüreceğim için çok mutluyum" diye ekledi.

Bu sözler, sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, başkan Herbert Hainer, sportif direktör Christoph Freund, CEO Jan-Christian Dreesen ve elbette güçlü denetim kurulu üyeleri Uli Hoeneß ile Karl-Heinz Rummenigge'ye meleklerin müziği gibi gelmiş olmalı. Üstelik yalnızca Olise'yi Münih'te uzun süre kalmaya ikna etmek için yaklaşan girişimler açısından değil.

Kane'in Ballon d'Or'u, Olise meselesinin ötesinde başka transfer görüşmelerinin de kapısını açabilir. Bir bakıma, aşırı ısınmış transfer piyasasında top şeklinde altın bir bilet. Bayern, İngiltere'den gelen altın çocuğu sayesinde, gelecek vadeden ya da kendini çoktan kanıtlamış üst düzey oyuncuları ikna etmek için artık önemli bir argümana daha sahip.

Hastalandığı için evde kalan Eberl, Kane'in seçilmesinin ardından bir kez daha "Harry Kane, Bayern Münih için bir kazanç" dedi. Her zaman doğru olan bu sözler, belki de hiç bu akşamki kadar yerinde olmamıştı.

Getty Images

Harry Kane'in Bayern Münih istatistikleri

Sezon Maç Gol Asist 2026/27 12 10 7 2025/26 51 61 7 2024/25 51 41 14 2023/24 45 44 12











