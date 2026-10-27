Lamine Yamal, pazartesi gecesi geç saatlerde yüzünde güneş gözlüğü, yanında ise gözle görülür biçimde hayal kırıklığına uğramış taraftarlarıyla Londra'daki Palladium Theatre'dan ayrılırken hemen hemen aynı saatlerde Harry Kane'in X'teki paylaşımı ortaya çıktı. Paylaşımda, "Sessizce çok çalış. Başarın sesin olsun" yazıyordu. Yamal'ın bu paylaşımı görmüş olduğunu ya da salı günü göreceğini ummaktan başka çare yok. Ve yeni Ballon d'Or sahibinin sözlerini iyice aklına kazımasını.

Çünkü 100 gazeteciden oluşan jüri, 2026 yılında dünyanın en iyi futbolcusu olarak Barcelona'nın harika oynayan, heyecan verici, üstün yetenekli 19 yaşındaki oyuncusunu da Real Madrid'in Kylian Mbappe adlı teknik, atletik ve gol tehdidi yüksek oyun gücünü de değil, kendini sessiz bir emekçi olarak tanımlayan Kane'i seçti.

Üç oyuncunun da 45 dakikalık gecikmeyle başlayan, bitmek bilmeyen bu gecenin sonunda altın topu elinde tutmak için kendince haklı gerekçeleri vardı. Yamal, İspanya ile dünya şampiyonu olmuştu. Turnuvada, muhtemelen nisanda yaşadığı ciddi kas sakatlığının da etkisiyle kendi standartlarına göre pek etkileyici performanslar sergileyememişti. Ancak öncesinde sağlıklı olduğu dönemlerde Barça'da parlamış, Katalan ekibiyle lig şampiyonluğunu da kazanmıştı.

Mbappe, ilgili tüm organizasyonlarda gol kralı olmuştu (LaLiga'da 25, Şampiyonlar Ligi'nde 15, Dünya Kupası'nda 10 gol). Hatta henüz 27 yaşında olmasına rağmen kendisine Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu diyebiliyordu. Ancak Real Madrid veya Fransa ile herhangi bir şampiyonluk kazanamamıştı.

Bir de oylamanın kapsadığı dönemde İngiltere ve Bayern Münih formalarıyla çıktığı 65 resmi maçta 73 gol atan Kane vardı. Dünya Kupası'nda güçlü bir performans sergilemiş, lig ve kupa şampiyonlukları yaşamıştı. Ne var ki Alman futbolunun rekor şampiyonu Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG'ye, İngiltere ile de Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e elenmişti.

Harry Kane, bir kategoride Yamal ve Mbappe'ye açık ara üstünlük kurdu

Dolayısıyla bu adaylıkların hepsi sportif açıdan son derece meşruydu ama her birinin "kusurları" da vardı. Oylamanın bu kez gerçekten merakla beklenmesinin nedenlerinden biri de buydu; en azından meseleye yalnızca sportif açıdan bakıldığında. Oylamada rol oynaması gereken ve oynaması şart olan bir başka kriter hesaba katıldığında ise sonuç aslında açıktı. Kane seçilmeseydi, 11Freunde podcast sunucusu Katharina Reckers'a katılıp ödülü tamamen çöpe atmak da mümkün olurdu.

Çünkü bireysel performanslar ve takım başarılarının yanı sıra "klas ve fair play"in de seçimde büyük rol oynaması gerekiyor. Kane'in şu anda gerçekten dünyanın en iyi futbolcusu olup olmadığı uzun uzun tartışılabilir. Mbappe daha atletik, Yamal ise teknik açıdan kendine özgü bir dünyada. Ancak ikisi de "klas ve fair play" sergilemekten çok uzak.

Örneğin Yamal'ın, 18. yaş günü için eğlenmek amacıyla kısa boylu insanları tutmaktan daha iyi bir işi yoktu. Üstelik 19 yaşındaki oyuncu pek de ayakları yere basan biri izlenimi vermiyor. Bunda, geçen yılki Ballon d'Or'da kötü bir kaybeden olduğunu gösteren ve Ousmane Dembele ödülü hak ederek kazandığında işin içinde hile olduğundan bile şüphelenen babasının tavırlarının da payı var.

Bu arada söz konusu Dembele, PSG'de Mbappe'nin yerini alan, Luis Enrique yönetiminde dokuz numara olarak koşu ve savunma katkısıyla takımının hizmetine girerken aynı zamanda nasıl parlayacağını öğrenen ve sonunda gelişiminin meyvelerini toplayan oyuncuydu.

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Real Madrid'in kaosla geçen sezonunda Kylian Mbappe'nin büyük payı vardı

Bu sırada Mbappe'nin Real Madrid'de en büyük iki hedefi olan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Ballon d'Or'un peşinden koşmaya devam etmesinin nedenlerinden biri de oyununda bir sonraki seviyeye ulaşmamış ya da ulaşmak istememiş olması. Real Madrid taraftarları da zaman zaman ayrılmasını talep eden bir imza kampanyasıyla buna tepkilerini gösterdi. Real Madrid'in geçen sezon kaos içinde geçirdiği dönemde onun da büyük payı vardı. İspanyol ve Fransız medyası yıldız kaprislerini, kısa süreli seyahatlerini ve takım arkadaşlarıyla kulüp personeline karşı küçümseyici tavırlarını düzenli olarak yazdı. Performansı gereği üstlenmesi gereken takım liderliği görevinde büyük bir başarısızlık yaşadı.

Buna rağmen her iki oyuncu da son haftalarda kamuoyu önüne çıkıp küçük çocuklar gibi, utanç verici bir şekilde altın topu kendileri için talep etti. Örneğin Mbappe, "Geçen sezon hiçbir oyuncu benden daha iyi değildi" diye konuştu ve bunun bir "bireysel ödül" olduğunu vurguladı. Yamal ise İspanya ile Dünya Kupası şampiyonluğunu ve Barça ile lig şampiyonluğunu kendisine mal ederek "dünyanın en iyi iki oyuncusundan" biri olarak ödülü hak ettiğini iddialı biçimde söyledi. Bunu söylerken Kane'den bahsetmedi.

Bu yüzden Kane'in seçilmesi, ikisine de bir ders olmalı. Kane, Yamal ve Mbappe'ye bu dersi yazılı olarak da bizzat hatırlattı: "Sessizce çok çalış. Başarın sesin olsun."

Harry Kane'in Ballon d'Or'u kazanması neden haklıydı?

Çünkü 33 yaşındaki Kane, Yamal ve Mbappe'nin aksine, Bayern Münih'e transferinden bu yana ve en geç bir yıldır muhtemelen dünyanın en eksiksiz oyuncusu ve takımının oyunu üzerindeki etkisi en büyük isim. Kane'in sahada yaptıkları boşuna bir oyun kurucununkilere benzetilmiyor. Çünkü Bayern Münih'te santrfor olarak bazen kendi yarı sahasından uzun toplarla hücum başlatıyor ya da kendi ceza sahasının çevresinde bir ikili mücadele kazanıyor. Bu durum, son olarak Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un tartışmalı bir gündem yaratmasına yol açtı ama Kane'in gol oranını düşürmedi.

Elbette Kane'in inanılmaz gol oranı ve Bayern Münih ile kazandığı şampiyonluklar, lehine güçlü sportif gerekçelerdi. Ancak seçiminde, sahada takım için oynaması ve saha dışında bir lider ve rol model olarak kusursuz davranışları da aynı ölçüde büyük rol oynadı. Sponsorların, menajerlerin ve oyuncuların kendilerinin ceplerini doldurduğu, iyice abartılmış süperstar profillerinin çağında bu, taraftar açısından öncelikle son derece sevindirici. Önümüzdeki yıllarda Bayern Münih için de altın değerinde olabilir.

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Harry Kane'in Ballon d'Or'u Bayern Münih'e Michael Olise konusunda yardımcı olur mu?

Çünkü sözlerden çok icraatlarıyla konuşmayı tercih eden bir başka oyuncunun, Alman futbolunun rekor şampiyonuyla 2029'a kadar süren sözleşmesini önümüzdeki aylarda bir kez daha uzatması bekleniyor. Michael Olise, pazartesi akşamı Kane'i ilk kutlayanlar arasındaydı. Kendisi, Bayern Münih ve Fransa formalarıyla 27 gol ve 41 asistlik muhteşem bir yılın ardından "yalnızca" dokuzuncu olurken takım arkadaşı Kane futbolun zirvesine çıktı. Hem de Bayern Münih'te, Bundesliga'da oynayan bir futbolcu olarak. Dünya Kupası'nda veya Şampiyonlar Ligi'nde en büyük kupayı kazanmadan.

Bu, Olise için açık bir işaret, Münih kulübünün yöneticileri içinse gözde yıldızla yapacakları görüşmelerde kullanabilecekleri somut bir örnek olabilir. Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da gösterilen performanslar uluslararası alanda takdir görüyor. Profesyonel futbolcu olarak en büyük bireysel ödüllere ulaşmak için Real Madrid'e, Barça'ya ya da bireysel ödüller konusunda daha güçlü bir lobiye sahip olduğu düşünülen başka büyük kulüplere transfer olmak mutlaka gerekmiyor.

Kane, pazartesi akşamı Londra'da, Alman futbolunun rekor şampiyonundaki takım arkadaşları olmadan "bu mümkün olmazdı" dedi. "Beni motive etme biçiminiz ve birbirimizi en yüksek performansa ulaşmak için nasıl teşvik ettiğimiz benim için çok şey ifade ediyor." Bayern Münih'te oynamanın "bir onur" olduğunu da söyledi: "Sizi temsil etmek gerçek bir ayrıcalık. Bu kupayı Bayern Münih'e geri götüreceğim için çok mutluyum."

Bu sözler, sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, başkan Herbert Hainer, sportif direktör Christoph Freund, CEO Jan-Christian Dreesen ve elbette güçlü denetim kurulu üyeleri Uli Hoeneß ile Karl-Heinz Rummenigge'nin kulağına meleklerin söylediği bir müzik gibi gelmiş olmalı. Üstelik yalnızca Olise'yi Münih'te uzun süre kalmaya ikna etmek için yaklaşan girişimler açısından değil.

Kane'in Ballon d'Or'u, bu oyuncuyla ilgili görüşmelerin ötesinde başka transfer görüşmelerinde de kapıları açabilir. Bir bakıma, aşırı ısınmış transfer piyasasında top biçiminde altın bir bilet. Bayern Münih, İngiltereli altın çocuğuyla gelecek vadeden, hatta kendini çoktan kanıtlamış üst düzey oyuncuları ikna etmek söz konusu olduğunda artık bir önemli argümana daha sahip.

Hastalığı nedeniyle evde kalan Eberl, Kane'in seçilmesinin ardından "Harry Kane, Bayern Münih için bir kazanç" diyerek bunu bir kez daha vurguladı. Her zaman doğru olan bu sözler, belki de hiç bu akşamki kadar yerinde olmamıştı.

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Harry Kane'in Bayern Münih istatistikleri

Sezon Maç Gol Asist 2026/27 12 10 7 2025/26 51 61 7 2024/25 51 41 14 2023/24 45 44 12











