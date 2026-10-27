Britanya basını Lamine Yamal'a karşı çok sert. Özellikle Daily Mail, Harry Kane'in pazartesi akşamı Ballon d'Or'u kazanmasının ardından İspanyol hücum oyuncusunu ağır sözlerle eleştirdi.

İngiltere'de Kane'in seçilmesinin ardından hâkim olan duygu gurur. Bütün gazeteler, Kane'in Kylian Mbappé ve Lamine Yamal karşısında elde ettiği "hak edilmiş" zaferi yazıyor.

"Kane kesinlikle hak eden isimdi. Bu ödül; Avrupa Altın Ayakkabı'sını kazandığı, Bayern Münih'in Bundesliga şampiyonluğunda kilit rol oynadığı, İngiltere'nin kaptanı olarak Dünya Kupası'nda yarı finale ulaştığı ve her şeyden önce şaşırtıcı derecede mütevazı bir süperstara dönüştüğü bir yılın karşılığı" diye yazıyor The Guardian.

The Times ise özellikle Kane'in hayatı boyunca katettiği zorlu yolu vurguluyor: "İngiltere üçüncü liginde ilk profesyonel golünü attığı Brisbane Road'dan altı mil, sekiz yaşındayken 'fazla kilolu' olduğu gerekçesiyle gönderildiği Arsenal'ın Hale End akademisinden sekiz mil uzakta Kane sonunda hayalini gerçekleştirdi."

Britanya gazetesi Daily Mail ise Yamal'a odaklanıyor. İspanyol süperstar, ödül töreni öncesinde kendisini öne çıkarmak için yürüttüğü kampanyada yarışın esas olarak kendisiyle Kylian Mbappé arasında geçeceğini söylemişti. İngiliz golcüyü hesaba katmamıştı.

"Pazartesi akşamı futbolun en büyük onuru Kane gibi erkeklere verebildiğini gördük: İlgi odağı olmaya çalışmayan, tartışma yaratmayan, şöhretlerini kötüye kullanmayan ve Yamal'ın aksine 18. yaş günü partilerini renklendirmek için cücelik yaşayan kişileri işe almayan; bunun yerine kendilerini tamamen sessizce üstün performans sergiledikleri bir kariyere adayan erkeklere."