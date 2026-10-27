Real Madrid televizyon kanalının tutumu, 2026 Ballon d'Or töreninin ardından tartışma yarattı. Kanal, Pazartesi akşamı Londra Palladium Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin yayınını, ödülün kraliyet ekibinin yıldızı Fransız Kylian Mbappe yerine İngiliz Harry Kane'in kazandığı ortaya çıkar çıkmaz kesti.

İspanyol "Sport" gazetesi, kanalın Bayern Münih forveti kazanınca yayını hızlıca kestiğini, ekranda içeriğin görsel-işitsel yayın hakları nedeniyle erişime kapalı olduğunu belirten bir mesaj çıkmasına rağmen bunun yayını durdurma zamanlamasıyla ilgili soru işaretleri doğurduğunu aktardı.

Kane'in taç giymesi, 65 maçta 73 gol attığı (bunların 61'i Bayern Münih ile) olağanüstü bir sezonun ardından geldi; böylece rakiplerini geride bırakarak futbolun en önemli bireysel ödülünü kazandı.

Buna karşılık Mbappe ikinci sırada yer alırken, İspanyol Lamine Yamal üst sıralarda yer aldı ve üst üste üçüncü kez en iyi genç oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Gazete, bazı takipçilerin Mbappe'nin Ballon d'Or'u kazanabileceğini düşündüğünü, ancak geçen sezon takımla herhangi bir kupa kazanamaması ve gol sayısının da rakipleri arasında en yüksek olmaması nedeniyle taç giymeyi hak edip etmediği konusunda tartışmalar bulunduğunu belirtti.

Real Madrid televizyon kanalı, kulübün tutumlarını dile getirdiği başlıca platformlardan biri sayılıyor. Ayrıca adı son dönemde hakemlerin performansını eleştiren video kesitleriyle anıldı; bu materyalleri maçlar öncesinde hakemler üzerinde baskı kurma aracı olarak gören diğer kulüplerin itirazlarına yol açtı, ancak kulüp bu nedenle herhangi bir cezaya çarptırılmadı.



