Lamine Yamal, pazartesi gecesi geç saatlerde yüzünde güneş gözlüğü, yanında ise gözle görülür biçimde hayal kırıklığına uğramış yakınlarıyla Londra'daki Palladium Theatre'dan ayrılırken, Harry Kane'in X paylaşımı yayımlandı. Paylaşımda, "Sessizce çok çalış. Başarın sesin olsun" yazıyordu. Yamal'ın bu paylaşımı görmüş olmasını ya da salı günü görmesini ummaktan başka bir şey gelmiyor elden. Ve Ballon d'Or'u yeni kazanan oyuncunun sözlerini iyice aklına kazımasını.

Çünkü 100 gazeteciden oluşan jüri, 2026 yılının dünyanın en iyi futbolcusu olarak ne Barcelona'nın harika oynayan, heyecan verici, üstün yetenekli 19 yaşındaki oyuncusunu ne de Real Madrid'in teknik becerisi, atletizmi ve gol tehlikesiyle karşı konulmaz bir güç olan yıldızı Kylian Mbappe'yi seçti; ödül, kendisini sessiz bir emekçi olarak tanımlayan Kane'e gitti.

Üç oyuncunun da 45 dakikalık gecikmeyle başlayan ve bunaltıcı derecede uzun süren gecenin sonunda altın topla sahnede durmak için kendince haklı gerekçeleri vardı. Yamal, İspanya ile dünya şampiyonu olmuştu. Turnuvada, muhtemelen nisanda geçirdiği ağır kas sakatlığının da etkisiyle kendi standartlarına göre beklentilerin altında kalmıştı. Ancak öncesinde sağlıklı olduğu dönemlerde Barcelona'da parlamış ve Katalan ekibiyle lig şampiyonluğunu da kazanmıştı.

Mbappe, ilgili bütün turnuvalarda gol kralı oldu (LaLiga'da 25, Şampiyonlar Ligi'nde 15, Dünya Kupası'nda 10 gol). Hatta henüz 27 yaşındayken Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını da aldı. Ancak Real Madrid veya Fransa ile kupa kazanamadı.

Bir de oylamanın kapsadığı dönemde İngiltere ve Bayern Münih formalarıyla çıktığı 65 resmi maçta 73 gol atan, güçlü bir Dünya Kupası performansı sergileyen, lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan Kane vardı. Ne var ki Alman futbolunun rekor şampiyonu Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG'ye, İngiltere ile Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e elendi.

Harry Kane, bir kategoride Yamal ve Mbappe'ye açık ara üstünlük sağladı

Dolayısıyla üç adayın da sportif açıdan tamamen haklı gerekçeleri vardı ama her birinin "kusurları" da bulunuyordu. Bu yüzden, en azından konuya yalnızca sportif açıdan bakıldığında, ödülün sahibi nadiren görülecek ölçüde gerçek bir merakla beklendi. Oysa seçimde rol oynaması gereken bir başka kriter hesaba katıldığında sonuç aslında belliydi. Kane seçilmeseydi, 11Freunde podcast sunucusu Katharina Reckers'a hak verip ödülü tamamen çöpe atmak mümkün olurdu.

Çünkü seçimde bireysel performansların ve takım başarılarının yanı sıra "klas ve centilmenliğin" de büyük rol oynaması gerekiyor. Kane'in şu anda gerçekten dünyanın en iyi futbolcusu olup olmadığı uzun uzun tartışılabilir. Mbappe daha atletik, Yamal ise teknik açıdan kendine özgü bir dünyada. Ancak ikisi de "klas ve centilmenlik" sergilemekten çok uzak.

Örneğin Yamal, 18. yaş günü eğlencesi için kısa boylu insanları tutmaktan daha iyi bir şey yapamadı. Ayrıca 19 yaşındaki oyuncu pek ayakları yere basan biri izlenimi vermiyor. Bunda, geçen yılki Ballon d'Or töreninde Ousmane Dembele hak ederek ödülü aldığında kötü bir kaybeden olduğunu gösteren, hatta hile yapıldığından şüphelenen babasının tavırlarının da payı var.

Bu arada söz konusu Dembele, PSG'de Mbappe'nin yerini aldı, Luis Enrique yönetiminde dokuz numara olarak koşularıyla ve savunma katkısıyla takımın hizmetinde olup aynı zamanda nasıl parlayacağını öğrendi ve sonunda gelişiminin meyvelerini topladı.

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Kylian Mbappe, Real Madrid'in kaosla geçen sezonunda büyük rol oynadı

Mbappe'nin Real Madrid'de en büyük iki hedefi olan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ve Ballon d'Or'a hâlâ ulaşamamasının nedenlerinden biri de oyununu bir üst seviyeye taşıyamaması ya da taşımak istememesi. Real Madrid taraftarları, ayrılmasını talep eden bir imza kampanyasıyla bir noktada ona tepkilerini gösterdi. O da Real Madrid'in geçen sezonki kaosunda büyük rol oynadı. İspanyol ve Fransız basını, yıldız kaprislerinden, kısa seyahatlerinden ve takım arkadaşlarıyla kulüp çalışanlarına yönelik küçümseyici tavırlarından sürekli söz etti. Performansı sayesinde sahip olduğu takım liderliği görevini yerine getirmekte açıkça başarısız oldu.

Buna rağmen ikisi de son haftalarda kamuoyunun karşısına çıkıp altın topu küçük çocuklar gibi, son derece utanç verici bir şekilde kendileri için talep etti. Örneğin Mbappe, "Geçen sezon hiçbir oyuncu benden iyi değildi" diye çıkıştı ve bunun bir "bireysel ödül" olduğunu hatırlattı. Yamal ise İspanya ile kazandığı Dünya Kupası'nı ve Barcelona ile elde ettiği lig şampiyonluğunu öne çıkararak "dünyanın en iyi iki oyuncusundan biri" olarak ödülü hak ettiğini iddialı biçimde söyledi. Kane'den ise söz etmedi.

Bu nedenle Kane'in seçilmesi, ikisine de bir ders olmalı. Kane, bu dersi Yamal ve Mbappe'nin gözleri önüne yazılı olarak da bizzat koydu: "Sessizce çok çalış. Başarın sesin olsun."

Harry Kane'in Ballon d'Or'u kazanması neden hak edilmiş bir sonuçtu?

Çünkü Yamal ve Mbappe'nin aksine 33 yaşındaki oyuncu, Bayern Münih'e transferinden bu yana ve en geç son bir yıldır muhtemelen dünyanın en eksiksiz futbolcusu ve takımının oyununa en çok etki eden isim. Kane'in sahadaki rolünün bir oyun kurucu oyun kurucunun rolüyle karşılaştırılması boşuna değil. Bayern Münih'te santrfor olarak bazen kendi yarı sahasından attığı uzun toplarla hücum başlatıyor ya da kendi ceza sahasının önünde girdiği bir ikili mücadeleyi kazanıyor. Bu durum, son dönemde Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un tartışmalı bir münakaşa başlatmasına yol açtı ama Kane'in gol ortalamasını düşürmedi.

Elbette Kane'in olağanüstü gol ortalaması ve Bayern Münih ile kazandığı kupalar da tamamen sportif gerekçelerdi. Ancak seçiminde, saha içinde takım için oynaması ve saha dışında bir lider ve örnek olarak kusursuz davranışları da aynı derecede büyük rol oynadı. Sponsorların, menajerlerin ve oyuncuların kendilerinin abartılı biçimde yaratılan süperstar profilleriyle ceplerini doldurduğu bir dönemde bu, taraftarlar açısından her şeyden önce son derece sevindirici. Önümüzdeki yıllarda Bayern Münih için de altın değerinde olabilir.

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Harry Kane'in Ballon d'Or'u kazanması, Bayern Münih'e Michael Olise konusunda yardımcı olur mu?

Çünkü sözden çok icraatla konuşmayı tercih eden bir başka oyuncunun da önümüzdeki aylarda Alman futbolunun rekor şampiyonuyla 2029'a kadar süren sözleşmesini bir kez daha uzatması bekleniyor. Pazartesi gecesi Michael Olise, Kane'i ilk kutlayanlar arasındaydı. Kendisi Bayern Münih ve Fransa formalarıyla 27 gol ve 41 asist ürettiği muhteşem bir yılın ardından "yalnızca" dokuzuncu olurken takım arkadaşı Kane futbolun zirvesine çıktı. Üstelik bunu Bayern Münih'te, Bundesliga'da oynayan bir futbolcu olarak, Dünya Kupası veya Şampiyonlar Ligi'nde en büyük kupayı kazanmadan yaptı.

Bu, Olise için açık bir işaret, Bayern Münih yöneticileri için de peşinden koşulan sıra dışı oyuncuyla görüşmelerde kullanılabilecek somut bir örnek olabilir. Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da sergilenen performanslar uluslararası alanda takdir görüyor. Profesyonel bir futbolcu olarak en büyük bireysel ödülleri kazanmak için Real Madrid'e, Barcelona'ya ya da bireysel ödüllerde daha güçlü desteğe sahip olduğu düşünülen başka büyük kulüplere transfer olmak şart değil.

Kane, pazartesi gecesi Londra'da, Alman futbolunun rekor şampiyonu Bayern Münih'teki takım arkadaşları olmasaydı "bu mümkün olmazdı" dedi. "Beni motive etme biçiminiz ve birbirimizi en üst düzey performansa nasıl ittiğimiz benim için çok şey ifade ediyor." Kane, "Bayern Münih'te oynamak bir onur. Sizi temsil etmek gerçek bir ayrıcalık. Bu kupayı Bayern Münih'e götüreceğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Bu sözler, sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl'in, başkan Herbert Hainer'in, sportif direktör Christoph Freund'un, CEO Jan-Christian Dreesen'in ve elbette güçlü denetim kurulu üyeleri Uli Hoeneß ile Karl-Heinz Rummenigge'nin kulağına meleklerin müziği gibi gelmiş olmalı. Hem de yalnızca Olise'yi Münih'te uzun süre kalmaya ikna etmek için yapılacak girişimler açısından değil.

Kane'in Ballon d'Or'u, bu oyuncu dışındaki transfer görüşmelerinde de kapıları açabilir. Bir bakıma, fiyatların aşırı yükseldiği transfer piyasasında top biçiminde altın bir bilet. Bayern Münih, yükselen ya da kendini çoktan kanıtlamış üst düzey oyuncuları ikna etmeye çalışırken artık İngiliz yıldızının sayesinde elinde önemli bir argüman daha bulunduruyor.

Hastalığı nedeniyle evde kalan Eberl, Kane'in seçilmesinin ardından "Harry Kane, Bayern Münih için bir kazanç" diyerek bunu bir kez daha vurguladı. Bu sözler her zaman doğruydu ama belki de hiç bu akşamki kadar doğru olmamıştı.

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Harry Kane: Bayern Münih istatistikleri

Sezon Maç Gol Asist 2026/27 12 10 7 2025/26 51 61 7 2024/25 51 41 14 2023/24 45 44 12











