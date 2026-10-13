Max Eberl, Mart 2024'ten bu yana Bayern Münih'te sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Görevindeki ilk iki tam sezonun ortak bir noktası vardı: Kulüp, yüksek piyasa değerine sahip kilit oyuncularını bir sonraki yaz bonservis bedeli almadan kaybetme endişesi yaşadı ve bunu bir şekilde önlemek için yoğun çaba harcadı. Neredeyse bitmek bilmeyen görüşmeler, baskı unsuru olarak kullanılan diğer kulüplerin ilgisi, sürekli yeni talepler ve müzakerelerin gidişatına ilişkin son durum haberleri.

Eberl ve sportif yönetim, en önemli anlaşmaları sonunda tamamlamayı başardı; ancak bunun için çok büyük mali fedakârlıklar gerekti. Şubat 2025'te Alphonso Davies, süresi dolmak üzere olan sözleşmesini uzattı; Jamal Musiala da yeni bir sözleşme imzaladı. Joshua Kimmich, Mart ayında onları izledi. Leroy Sane ile hedeflenen sözleşme uzatma girişimi ise sonuçsuz kaldı. Sane, bonservis bedeli olmadan İstanbul'daki Galatasaray'a transfer oldu. Münih'te elbette kimse bundan pişmanlık duymadı. Şubat 2026'da da Dayot Upamecano ile anlaşma tamamlandı.

Peki şimdi? Şu anda aciliyet taşıyan tek konu, sözleşmesi gelecek yaz sona erecek Harry Kane ile anlaşmanın uzatılması. Birbiriyle örtüşen haberlere göre geçen hafta görüşmelerde önemli bir aşama kaydedildi. Başkan Herbert Hainer'e göre, 33 yaşındaki golcünün sözleşmesini 2029'a kadar uzatması için yalnızca "ayrıntıların" netleştirilmesi gerekiyor. Örneğin görüntü ve kişilik haklarının nasıl ele alınacağı bu ayrıntılar arasında. Artık soru Kane'in sözleşme uzatıp uzatmayacağı değil, bunu ne zaman yapacağı.

Manuel Neuer ve Sven Ulreich, 2027'de kariyerlerini noktalayabilir

Kane imzayı attığında, gelecek yaz sözleşmesi sona erecek yalnızca iki profesyonel oyuncu kalacak: Manuel Neuer (40) ve Sven Ulreich (38). İki deneyimli kalecinin o dönemde kariyerlerini noktalaması kuvvetle muhtemel. Geleceğin bir numarası olarak Jonas Urbig düşünülüyor; hatta görev değişiminin daha erken yaşanıp yaşanmayacağı şimdiden tartışılıyor.

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Dolayısıyla Kane ile anlaşma tamamlandıktan sonra Eberl ve sportif yönetim, sözleşme uzatma konusunda kısa vadeli bir baskı altında olmayacak. 2028 yazındaki duruma bakıldığında, orta vadede de böyle bir baskı görünmüyor. O dönemde Sacha Boey ve Hiroki Ito (Eberl o zamana kadar ikisini de çoktan elden çıkarmış olmayı tercih ederdi), zaman zaman satış adayı olarak anılan Min-Jae Kim ve Serge Gnabry bonservis bedeli olmadan ayrılabilecek. Gnabry şimdiden daha çok rotasyon oyuncusu konumunda. O tarihte neredeyse 33 yaşında olacağından, sportif açıdan çok büyük bir önem taşıması da pek olası görünmüyor.

Başka bir deyişle, Kane'in sözleşmesini uzatmasının ardından gelecek vadeden tüm kilit oyuncuların sözleşmeleri en az 2029'a kadar devam edecek. Eberl, önceki iki sezonla kıyaslandığında kendisi için tamamen alışılmadık, son derece rahat bir durumda olacak. Yıl bitmeden çok önce, zaman açısından aciliyet taşıyan tüm kulüp içi sözleşme görüşmelerini tamamlamış olacak.

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Harry Kane'den sonra: Michael Olise, Bayern Münih ile ne zaman sözleşme uzatacak?

Sonrasında hedef, sözleşmeleri stratejik olarak erkenden uzatarak 2028/29 sezonunda sıkıntılı bir durumla karşılaşmamak. Çünkü mevcut durumda birçok önemli oyuncunun sözleşmesi 2029'da sona eriyor: Jonas Urbig, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Josip Stanisic, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, Luis Diaz, Michael Olise, Lennart Karl (ve muhtemelen Kane).

Eberl'in gündeminin ilk sırasında Olise ile sözleşme uzatmak var. 24 yaşındaki Fransız oyuncu, 2024'te Bayern Münih'e transfer olduğundan bu yana dünyanın en iyi oyuncularından biri hâline geldi ve başta Real Madrid olmak üzere uluslararası düzeydeki büyük kulüplerle ısrarla anılıyor. Eberl, cumartesi günü Augsburg ile 2-2 biten maçın ardından "Michael ile sözleşmemizi 2029 sonrasına uzatmak isteriz. İsteğimiz bu, ancak bir de üçüncü taraf var" dedi. "Açıkçası henüz hiçbir görüşme yapılmadı."

Aslında Münih kulübü açısından henüz somut bir adım atma baskısı yok. Üstelik Olise'nin şu anda sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmuyor ve bildirilen rakamlara göre, kalitesine kıyasla nispeten makul sayılabilecek 16 milyon avro maaş alıyor. Sözleşmesini uzatması hâlinde, kaçınılmaz olarak şimdiye dek takımın en çok kazanan iki oyuncusu olan Kane ve Musiala'nın (her biri yaklaşık 25 milyon avro) bulunduğu maaş kategorisine yükselecek.

Bayern Münih: Profesyonel oyuncuların sözleşmeleri ne zaman sona eriyor?