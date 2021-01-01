Harry Kane ile Son Heung-Min ikilisi Premier Lig tarihine geçti

Tottenham'ın Crystal Palace'ı yendiği karşılaşmada tarihi bir gol atıldı ve Harry Kane ile Son Heung-Min ikilisi rekor kırdı.

Harry Kane ile Son Heung-Min artık resmi olarak da İngiltere'nin en büyük ikilisi.

İkili, Blackburn yıldızları Alan Shearer ve Chris Sutton'ın 1994/95 sezonunda kırdığı rekoru kırarak 14 kez birbirlerine gol fırsatı yarattılar.

21. yüzyılda onlara yaklaşan tek çift ise 2018-19 sezonunda Bournemouth için bir araya gelerek birbirlerine 12 gol fırsatı yaratan Ryan Fraser ve Callum Wilson ikilisi olmuştu.

Tarih yazanlar

Pazar günü Tottenham, Crystal Palace karşısında rekor kırdı. Maçta 4-1 galibiyet elde eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, Gareth Bale'ın öncülüğünde zafere gitti.

Bale onları zafere götürdü ancak 76 dakikanın ardından gelen gol tarihi bir goldü.

Son, Kane'e sezonun 16. golünü atması için fırsat yarattı ve böylece bu sezon birbirlerine 14 gol fırsatı yaratmış oldular.

Bu Premier Lig için yeni bir rekor.

4 Ocak'ta bu rekoru egale eden çift, uzun süredir 21. yüzyılın en iyi çifti olmayı bekliyordu.

Gareth Bale'den Kane sözleri

Gareth Bale Gareth Bale BBC'ye yaptığı açıklamada Harry Kane'e övgü dolu sözler söyledi.

"O harika, inanılmaz bir forvet. Bu gece bunu yeniden gösterdi ve çok istikrarlıydı. Onu burada bulduğumuz için şanslıyız."

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