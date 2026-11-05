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Mohamed Saeed
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Harry Kane ile anlaşma tamam, sırada Michael Olise mi? Bayern Münih’in gözü Fransız süper yıldıza çevrilirken kulüp yöneticisi sözleşme planlarını açıkladı

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Bayern Münih CEO’su Jan-Christian Dreesen, kulübün Harry Kane ile yakın zamanda sağladığı ilerlemenin ardından Michael Olise’ye yeni bir sözleşme yapılabileceğine ilişkin iddialara değindi. Fransız kanat oyuncusu, Almanya’ya gelişinden bu yana Bayern Münih’in hücum düzeninin temel parçalarından biri hâline geldi.

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Bayern'in Olise'ye yeni sözleşme konusundaki tutumu

Kilit golcüsü Kane'in uzun vadeli geleceğini güvence altına alan Bayern Münih, yıldızlarla dolu kadrosunda sıradaki önceliklerin ne olacağına dair sorularla karşı karşıya. CEO Jan-Christian Dreesen'e, Allianz Arena'da sözleşmesi uzatılacak sıradaki oyuncunun Olise olup olmayacağı doğrudan soruldu. Eski Crystal Palace oyuncusu, Bundesliga'da hızla yükselerek takımın hücum kimliğinin temel parçalarından biri ve Bayern taraftarlarının gözdesi hâline geldi.

Sahadaki etkisini hemen göstermesine rağmen kulüp yönetimi, sözleşme görüşmelerine dönmek için henüz acil bir baskı hissetmiyor. Dreesen, oyuncunun mevcut sözleşmesinin uzunluğu sayesinde durumun kontrol altında olduğunu doğruladı. CEO, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu, Max ile birlikte sorumlu olduğumuz bir konu. Her zaman yalnızca Harry gibi harika bir oyuncuya değil, kadromuzda Michael Olise de dâhil olmak üzere başka çok iyi oyunculara da sahip olduğumuzu söyledik. Sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor ve uygun zamanda oturup konuları görüşeceğiz” dedi.

Olise'nin Bavyera'daki etkisi

Premier League'den ses getiren transferinin ardından Olise, kulübün sportif yönetiminin yaptığı önemli yatırımın karşılığını verdi. Max Eberl kısa süre önce transfer sürecini değerlendirirken Fransız millî oyuncu için ödenen 53 milyon avroluk sabit bonservis bedelinin son derece iyi bir yatırım olduğunu belirtti. Kanat oyuncusu, fiziksel dayanıklılığına ilişkin ilk endişeleri geride bırakarak düzenli biçimde forma giydi ve Bayern yönetiminin önceki sezonlarda eksikliğini hissettiği yaratıcılığı sağladı.

22 yaşındaki oyuncunun İngiliz futbolundan Bundesliga'nın gerekliliklerine sorunsuz uyum sağlaması, takım arkadaşlarını ve teknik ekibi etkiledi. Teknik becerisi ve hücumun son bölümündeki bitiriciliği sayesinde çok sayıda gol ve asist dâhil etkileyici rakamlara ulaştı; bu katkıları Bayern'in zirvedeki yerini korumasına yardımcı oldu. Kulüp, Olise ile transferi sırasında 2029'a kadar sözleşme imzalayarak oyuncunun gelişimi ve önümüzdeki yıllardaki olası piyasa değeri konusunda kontrolü elinde tuttu.

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Yıldızlarla dolu bir kadroyu yönetmek

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Dreesen'in açıklamaları, Bayern yönetiminin performansı ödüllendirirken istikrarı korumaya yönelik daha geniş kapsamlı stratejisini ortaya koyuyor. Kane'in sözleşme uzatma işlemi tamamlandığı için odak doğal olarak yeni nesil yeteneklere kayıyor, ancak kulüp gelişmelere tepki olarak maaşları artırmaktan kaçınmak istiyor. Max Eberl'in sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olması, tüm sözleşme görüşmelerinin dışarıdan gelen transfer söylentilerine tepki vermek yerine uzun vadeli mali istikrar ve kadro uyumu gözetilerek yürütülmesini sağlıyor.

Gelecek maçlar
M05

M05

Bundesliga

07 Kas 2026

FCB

FCB

Olise şimdilik, Şampiyonlar Ligi'nde ve ulusal ligde becerilerini sergileme fırsatı bulduğu Münih'te yerleşmiş görünüyor. Kulüp, en iyi performans gösteren oyuncularını kadroda tutmaya kararlı. Ancak mevcut sözleşmesinin bitmesine hâlâ beş yıl varken kanat oyuncusunun sözleşmesinin son dönemine girmesi gibi yakın bir tehlike bulunmuyor.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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