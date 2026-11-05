Bayern Münih CEO’su Jan-Christian Dreesen, kulübün Harry Kane ile yakın zamanda sağladığı ilerlemenin ardından Michael Olise’ye yeni bir sözleşme yapılabileceğine ilişkin iddialara değindi. Fransız kanat oyuncusu, Almanya’ya gelişinden bu yana Bayern Münih’in hücum düzeninin temel parçalarından biri hâline geldi.

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Bayern'in Olise'ye yeni sözleşme konusundaki tutumu

Kilit golcüsü Kane'in uzun vadeli geleceğini güvence altına alan Bayern Münih, yıldızlarla dolu kadrosunda sıradaki önceliklerin ne olacağına dair sorularla karşı karşıya. CEO Jan-Christian Dreesen'e, Allianz Arena'da sözleşmesi uzatılacak sıradaki oyuncunun Olise olup olmayacağı doğrudan soruldu. Eski Crystal Palace oyuncusu, Bundesliga'da hızla yükselerek takımın hücum kimliğinin temel parçalarından biri ve Bayern taraftarlarının gözdesi hâline geldi.

Sahadaki etkisini hemen göstermesine rağmen kulüp yönetimi, sözleşme görüşmelerine dönmek için henüz acil bir baskı hissetmiyor. Dreesen, oyuncunun mevcut sözleşmesinin uzunluğu sayesinde durumun kontrol altında olduğunu doğruladı. CEO, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bu, Max ile birlikte sorumlu olduğumuz bir konu. Her zaman yalnızca Harry gibi harika bir oyuncuya değil, kadromuzda Michael Olise de dâhil olmak üzere başka çok iyi oyunculara da sahip olduğumuzu söyledik. Sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor ve uygun zamanda oturup konuları görüşeceğiz” dedi.

Olise'nin Bavyera'daki etkisi

Premier League'den ses getiren transferinin ardından Olise, kulübün sportif yönetiminin yaptığı önemli yatırımın karşılığını verdi. Max Eberl kısa süre önce transfer sürecini değerlendirirken Fransız millî oyuncu için ödenen 53 milyon avroluk sabit bonservis bedelinin son derece iyi bir yatırım olduğunu belirtti. Kanat oyuncusu, fiziksel dayanıklılığına ilişkin ilk endişeleri geride bırakarak düzenli biçimde forma giydi ve Bayern yönetiminin önceki sezonlarda eksikliğini hissettiği yaratıcılığı sağladı.

22 yaşındaki oyuncunun İngiliz futbolundan Bundesliga'nın gerekliliklerine sorunsuz uyum sağlaması, takım arkadaşlarını ve teknik ekibi etkiledi. Teknik becerisi ve hücumun son bölümündeki bitiriciliği sayesinde çok sayıda gol ve asist dâhil etkileyici rakamlara ulaştı; bu katkıları Bayern'in zirvedeki yerini korumasına yardımcı oldu. Kulüp, Olise ile transferi sırasında 2029'a kadar sözleşme imzalayarak oyuncunun gelişimi ve önümüzdeki yıllardaki olası piyasa değeri konusunda kontrolü elinde tuttu.

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Yıldızlarla dolu bir kadroyu yönetmek

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Dreesen'in açıklamaları, Bayern yönetiminin performansı ödüllendirirken istikrarı korumaya yönelik daha geniş kapsamlı stratejisini ortaya koyuyor. Kane'in sözleşme uzatma işlemi tamamlandığı için odak doğal olarak yeni nesil yeteneklere kayıyor, ancak kulüp gelişmelere tepki olarak maaşları artırmaktan kaçınmak istiyor. Max Eberl'in sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olması, tüm sözleşme görüşmelerinin dışarıdan gelen transfer söylentilerine tepki vermek yerine uzun vadeli mali istikrar ve kadro uyumu gözetilerek yürütülmesini sağlıyor.

Gelecek maçlar M05 Bundesliga 09:30 FCB

Olise şimdilik, Şampiyonlar Ligi'nde ve ulusal ligde becerilerini sergileme fırsatı bulduğu Münih'te yerleşmiş görünüyor. Kulüp, en iyi performans gösteren oyuncularını kadroda tutmaya kararlı. Ancak mevcut sözleşmesinin bitmesine hâlâ beş yıl varken kanat oyuncusunun sözleşmesinin son dönemine girmesi gibi yakın bir tehlike bulunmuyor.