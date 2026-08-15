Yaz boyunca Bayern Münih’in, santrfor Harry Kane için bir yedek aradığı uzun süre konuşuldu. Ismael Saibari ile çok yönlü kullanılabilen bir hücum oyuncusu geldi; o, gerektiğinde en uçta da oynayabiliyor ancak kendisini en çok 10 numara pozisyonunda görüyor.

Gelen bilgilere göre Säbener Straße’ye transfer döneminin eylül başındaki kapanışına kadar başka bir yeni transfer daha gelmeyecek, yani klasik bir Kane yedeği planlanmıyor. Ancak cumartesi günü Leipzig karşısındaki prova da gösterdi ki, hücumdaki kadro genişliği sayesinde buna zaten pek ihtiyaç da yok.

Daha kısa süre önce Dünya Kupası tatilinden dönen Kane’in yokluğunda teknik direktör Vincent Kompany, sürpriz şekilde altyapıdan yetişen Arijon Ibrahimovic’i 9 numarada görevlendirdi. Asıl mevkisi sol kanat ya da 10 numara olan 20 yaşındaki oyuncu, 1. FC Heidenheim’daki kişisel açıdan oldukça başarılı geçen kiralık döneminin ardından Münih’e döndü ve artık FCB’nin A takımında kalıcı olarak düşünülüyor. Bayern, temmuz başında Ibrahimovic’in sözleşmesini uzatmıştı; Kompany’nin de oyuncunun takımda kalması için özellikle devreye girdiği belirtiliyor.

Alman U21 Milli Takımı oyuncusu, güçlü rekabet nedeniyle sıralamada geride kalacak olsa da düzenli süre sözü aldığı ifade ediliyor. Ve görünen o ki, bunu yalnızca sol kanatta Luis Diaz’ın alternatifi ya da 10 numara olarak değil, santrfor pozisyonunda da elde edebilir.

FC Bayern: Arijon Ibrahimovic, Harry Kane’in yedeği olarak da görev yapabilir

Leipzig karşısında da burada işini fena yapmadı. Zaman zaman talihsiz aksiyonları olsa da, yer yer olumlu bir görüntü verdi. Örneğin 18. dakikada topu iyi saklayıp Tom Bischof’a bıraktı, o da derine Diaz’a oynadı. Potansiyel olarak iyi bir gol fırsatıydı ancak Kolombiyalı oyuncu vuruş öncesinde belirleyici şekilde rahatsız edildi.

İlk yarının ortasındaki su molasının ardından kısa bir süreliğine sahte 9 rolünü Diaz üstlendi ve Ibrahimovic sola geçti. Ancak sadece birkaç dakika sonra yeniden eski düzene dönüldü; baskıda Ibrahimovic ile 10 numarada görev yapan Bischof çift santrfor gibi oynadı ve Leipzig savunmacılarına birlikte yoğun baskı yaptı.

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Bir yoklama sürecinin ardından, erken sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Konrad Laimer’in yarattığı endişenin de damga vurduğu bölümde, Bayern 13. dakikada Diaz ile tamamen dolu Allianz Arena’da öne geçti. Golün hazırlığında belirleyici isim ise hücum yeteneği Tim Binder’dı.

Tim Binder, Bayern’in hazırlık maçı galibiyetinde biraz Lennart-Karl havası estirdi

Hazırlık döneminin kazananlarından biri olan 19 yaşındaki oyuncu, Hong Kong’daki Aston Villa’ya karşı 2-1 kazanılan hazırlık maçında da umut veren işaretler vermişti ve sağ kanatta maça ilk 11’de başladı. Binder rahatlığını ve özgüvenini sahaya yansıttı, sık sık cesur şekilde bire birleri zorladı ve zaman zaman milli oyuncu David Raum’a sorun çıkardı.

Nitekim öne geçilen golden hemen önce de böyle oldu; Raum’un üzerine kararlı biçimde dripling yaptı, içeri kat etti ve şut çekmek yerine ceza sahasının diğer tarafındaki Diaz’a pas yolunu aradı. Binder’in topu yerine ulaşmasa da, Ridle Baku uzaklaştırma girişiminde bir Leipzigli takım arkadaşına çarpınca meşin yuvarlak ilginç bir şekilde yine Diaz’ın önünde kaldı. İlk 45 dakikada oyundan büyük keyif aldığı görülen 29 yaşındaki oyuncu da bu hediyeyi affetmedi ve topu plaseyle köşeye gönderdi.

Binder ise ince işleriyle beğeni topladı, dripling gücünü gösterdi ve bir saatin ardından Raum’un yerine oyuna giren Max Finkgräfe’yi şık bir şekilde oyundan düşürdü. MagentaTV’de yardımcı yorumculuk yapan eski Bayern yıldızı Stefan Effenberg, rekor şampiyonun altyapısına 12 yaşında FC Augsburg’dan katılan FCB’li genç için “Küçük bir Karl kopyası” dedi.

Sadece oyun tarzıyla değil, etkileyici performansıyla da Lennart-Karl havası verdi. Bu, artık milli oyunculuğa yükselen Karl’ın Telekom Cup 2025’te güçlü sezonunu daha büyük sahnede haber verdiği günlere küçük bir gönderme gibiydi. Yaklaşık bir yıl önce Karl, Tottenham Hotspur ile oynanan hazırlık maçındaki 4-0’lık galibiyette sonradan oyuna girip çok şık bir gol atmış ve Allianz Arena’yı ilk kez büyülemişti.

Binder böylesine spektaküler bir ana imza atmasa da, Leipzig karşısında Alman genç milli oyuncu, fark yaratabilecek yeteneğe fazlasıyla sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Ancak geleceğini FCB’de görüp görmediği ise muhtemelen net değil. FCBinside’ın haberine göre Binder, iki başka Bundesliga kulübünün yanı sıra Ligue 1 ve Serie A’dan da ilgi görüyor. Bir kiralama ihtimali bulunuyor, ancak elverişsiz sözleşme durumu nedeniyle (mevcut kontratı 2027’de bitiyor) kalıcı bir satışın bile gündemde olduğu iddia ediliyor.

Bayern’in genç yeteneği Maycon Cardozo da Leipzig karşısında ortalığı karıştırdı

Binder’in Münih’te kalması lehine olan nokta, Kompany’nin ona çok değer vermesi; Belçikalı teknik adam, Aston Villa’ya karşı alınan 2-1’lik galibiyetin ardından altyapı oyuncusunun “etkileyici bir performans” sergilediğini söylemişti. Kompany’nin kulübün kampüsünden çıkan yetenekleri en iyi şekilde üst seviyeye entegre etmeye büyük önem verdiği biliniyor; son 20 dakika için Binder’in yerine 17 yaşındaki hareketli isim Maycon Cardozo’yu sahaya sürdü. Ayrıca 17 yaşındaki bir başka genç umut Wisdom Mike’a da şans verdi.

Hem Cardozo hem de Mike, potansiyellerine dair yeni kanıtlar sundu. Cardozo, bitime çeyrek saat kala yaptığı müthiş driplingde iki Leipzigli oyuncuyu şık şekilde ekarte etti, ardından yakın direğe yaptığı vuruşu Vandevoordt çıkardı. Mike ise yaklaşık 20 metreden üstten auta giden şutu da içeren kaliteli bireysel aksiyonuyla dikkat çekti.

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Peki bunun dışında öne çıkan neydi? Bayern’in çok baskın geçtiği ilk yarının ardından Leipzig soyunma odasından güçlü döndü ve 52. dakikada Brajan Gruda ile hak edilmiş beraberlik golünü buldu. Bunun ardından FCB yeniden toparlandı ve kısa süre sonra tekrar öne geçti. Aleksandar Pavlovic’in harika pasını yeni transfer Nathaniel Brown, ofsayt şüphesi taşıyan bir pozisyonda olsa da soğukkanlı şekilde değerlendirdi ve Leipzig kalecisi Maarten Vandevoordt’un bacak arasından topu ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı. Brown, Allianz Arena’daki ilk golünü atarken FCB taraftarı da yeni sol bekin golünü ilk kez kendi evinde kutladı.

FC Bayern, Jamal Musiala için yaşanan korku dolu anı atlatmak zorunda

Bayern adına can sıkıcı bir başka gelişme ise şu oldu: İkinci yarının ortasında, görünüşe göre kas problemi yaşayan stoper Min-jae Kim de sakat şekilde oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine 69. dakikada Hiroki Ito girdi, aynı anda 50 milyonluk yeni transfer Ismael Saibari de FCB formasıyla ilk maçına çıktı. Faslı oyuncu ilk olarak Ezechiel Banzuzi’ye yaptığı oldukça sert müdahaleyle olumsuz dikkat çekti. Kısa süre sonra ise futboluyla öne çıktı; şık bir driplingin ardından Jamal Musiala’ya Münih ekibinin üçüncü golünde asist yaptı ve skor 3-1’e geldi.

Musiala da son bölüm için oyuna girmişti ancak golünden kısa süre sonra büyük bir korku anının da merkezindeydi: Alman milli oyuncu bir anda yerde kaldı, takım arkadaşları ve rakip oyuncular acil doktoru telaşla sahaya çağırdı. Neyse ki Musiala nispeten hızlı şekilde yeniden ayağa kalkabildi, ancak sahadan ayrılırken hâlâ sersemlemiş görünüyordu. Tam olarak ne yaşadığı ilk etapta anlaşılamadı. Kaptan Manuel Neuer de maçın hemen ardından ayrıntı veremedi: “Ne olduğu ortaya çıkacaktır. Ama tabii ki onun için parmaklarımızı çapraz tutuyoruz” dedi MagentaTV’ye Musiala hakkında konuşurken.

Bayern için işlerin ilk kez ciddileşeceği Borussia Dortmund karşısındaki gelecek cumartesinin Supercup maçı öncesinde ise programda bir hazırlık karşılaşması daha var. Şampiyon, salı günü 2. Bundesliga ekibi Heidenheim’a konuk olacak.