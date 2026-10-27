Bayern Münih'in forveti Harry Kane, dünyanın en iyi futbolcusu seçilerek İngiliz bir oyuncunun Ballon d'Or kazanması için çeyrek asırlık bekleyişe son verdi. 33 yaşındaki Kane, Londra'da düzenlenen görkemli törende Kylian Mbappe ve Lamine Yamal'ı geride bırakarak prestijli ödülü kazandı. Bu başarı geniş çaplı kutlamalara ve başta Prens William olmak üzere önemli isimlerin övgülerine yol açtı.

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Londra'da tarihî bir gece

Pazartesi akşamı Palladium Tiyatrosu'nda İngiliz futbol tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktası yaşandı. Bayern Münihli forvet, futbolun en büyük bireysel ödülünü sonunda kazandı; Real Madrid'in yıldızı Mbappe ile Barcelona'nın genç yıldızı Yamal'ı geride bıraktı. Memleketi Londra'da eşi Kate'in eşlik ettiği 33 yaşındaki oyuncu, Michael Owen'ın 2001'deki zaferinden bu yana ödülü kazanan ilk İngiliz oldu.

Bu tarihî başarıyı kutlamak için Wembley Stadı'nın simge hâline gelen kemeri, özel bir tebrik mesajıyla ışıklandırıldı. Bu zafer, Leytonstone doğumlu golcünün etkileyici kişisel yolculuğunda önemli bir yer tutarken Bundesliga'ya ses getiren transferinin de ne kadar yerinde olduğunu gösterdi.

Kraliyet ailesinden tebrik

Getty Images

Prens William, tebrik mesajlarına Instagram'dan katılarak millî takım kaptanını övdü. 18 yıl boyunca başkanlığını yürüttüğü İngiltere Futbol Federasyonu'nun Temmuz 2024'te resmî hamisi olan Prens, çeşitli ruh sağlığı kampanyalarında ve İngiltere'nin Euro 2024 finalinde İspanya'ya karşı aldığı yürek burkan yenilginin ardından golcüye yakından destek verdi.

William, sosyal medyada şu ifadeleri kullandı: "Ballon d'Or'u kazanan Harry Kane'i yürekten kutluyorum! Ne kadar harika ve hak edilmiş bir başarı. Muhteşem bir kaptan, olağanüstü bir oyuncu ve dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatan biri."

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Eski takım arkadaşları ve yorumculardan övgü

İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, kaptanının 125 millî maçta attığı 91 gole dikkat çekti. Tuchel, "Hak ettiğin Ballon D'Or için tebrikler Harry! Performanslarını anlatacak övgü sözcüklerini uzun zaman önce tükettim ama artık futbol dünyası tarafından resmen takdir edildiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Son 25 yılda bu büyük onuru kazanan ilk İngiliz olman, başarıyı daha da özel kılıyor. Liderimiz olduğun için şanslıyız" dedi.

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Tottenham'dan eski takım arkadaşı Heung-min Son, internette oyunculardan gelen tebriklere öncülük ederek "@harrykane bunu herkesten çok hak etti, seni yürekten kutluyorum ortağım" diye yazdı. İngiltere futbolunun efsaneleri Wayne Rooney, John Terry ve Gary Neville de sosyal medyada benzer mesajlar paylaştı.

Jamie Carragher ise Bundesliga'ya transferin belirleyici etken olduğunu savundu. Sky Sports'a konuşan Carragher, "Çok mutluyum. Nasıl bir kariyeri var, nasıl bir oyuncu! Ülke olarak yeterince Ballon d'Or kazanan oyuncumuz yok. Bu ödülü en son 2001'de eski takım arkadaşım Michael Owen kazanmıştı, dolayısıyla uzun süre bekledik. Ama Harry Kane'e ve gelecekte Ballon d'Or kazanacağını düşündüğüm Jude Bellingham'a bakınca, kendi dönemlerinin en iyi oyuncularından ikisine sahibiz. Kane ve ülkem adına çok mutluyum" dedi.

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Carragher sözlerine şöyle devam etti: "Yapması gereken bir transferdi. Premier League'deki gol rekoruna takılıp kalabileceğini düşünmüştüm ama onun hedefi yalnızca o rekor değil, gol rekorları kırmak. Bu transfer ona Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve Ballon d'Or adayları arasında yer almak için de büyük bir fırsat veriyor. Harry Kane, Tottenham'da oynasaydı Ballon d'Or'u kesinlikle kazanamazdı."

Lig mücadelesine dönüş

Getty Images

Dünyanın en iyi oyuncusu unvanını alan Kane, şimdi daha yüksek beklentilerle Almanya'ya dönecek. Zorlu lig fikstüründe Bayern Münih, yıldız golcüsünün üst düzey bitiriciliğine büyük ölçüde güvenecek ve onun büyük bireysel başarısını ihtiyaç duyduğu takım şampiyonluklarına dönüştürmeye çalışacak.

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İngiltere'nin taktiksel gelişimi sürerken Tuchel de kuşkusuz formda kaptanına güvenecek. En büyük bireysel ödülü sonunda kazanan Kane, odağını kısa sürede kulübünü ve millî takımını büyük turnuvalarda zafere taşımaya çevirecek.