Olise, Almanya Kupası'nın ikinci turunda iki gol attı. Münih ekibini 10. dakikada 1-0 öne geçirdi, ardından 50. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.

Penaltıda Magdeburg kalecisi Dominik Reimann'ı soğukkanlılıkla kullandığı bir Panenka vuruşuyla geçti. Ardından alışılmış gol sevincini yapmadı; köşe bayrağına koştu, istavroz çıkardı ve yüzü gülüyordu. Genellikle daha çekingen olan Fransız oyuncu için alışılmadık bir görüntüydü. Sonra parmağıyla açıkça Bayern yedek kulübesini işaret etti. Kane de gülümseyerek bu harekete karşılık verdi ve parmağını sağa sola salladı. Bu hareketin tam olarak ne anlama geldiği, ikili arasında önceden bir anlaşma olup olmadığı çarşamba günü kesin olarak açıklığa kavuşmadı.

Ancak bu özel anın arkasında iki hücum oyuncusunun geçirdiği sıra dışı hafta olabilir. Olise ve Kane, pazartesi günü Paris'teki Ballon d'Or galasına katıldı. Olise dokuzuncu sırada yer alırken Kane, Real Madrid'den Kylian Mbappe ve FC Barcelona'dan Lamine Yamal'ı geride bırakarak ödülü kazandı. Böylece Kane, 1981'de Karl-Heinz Rummenigge'den bu yana dünyanın en iyi futbolcusu seçilen ilk Bundesliga oyuncusu oldu.

Ödül töreninde Kane'in duygulandığı açıkça görülüyordu. İngiliz oyuncu sahnede kısa bir süre duraksamadan önce "Vay, vay, vay" dedi. "Neredeyse söyleyecek söz bulamıyorum. Herkese teşekkürler." Galanın memleketi Londra'da düzenlenmesi de geceyi onun için özel kıldı: "Burada, Londra'da olmam bütün bunları çok özel hâle getirdi. Bu akşam benim için iyi bir işaretti."

33 yaşındaki oyuncunun sesi titriyordu ve duygularını kontrol etmekte zorlandığı belliydi. Bu başarıyı mümkün kılan Olise'ye ve takım arkadaşlarına da özellikle teşekkür etti. Galadan görüntüler, Olise'nin Kane adına ne kadar sevindiğini ve hatta Kane'in annesine sarıldığını gösteriyor.

Bayern Münih: Vincent Kompany'nin hastalığı ne?

Kane, FC Arsenal ve SC Freiburg'a karşı oynanan maçlarla geçen yoğun haftanın ardından Magdeburg karşısında dinlendirildi ve karşılaşmanın tamamını yedek kulübesinden izledi. Münih ekibinde Olise'nin yanı sıra Ismael Saibari (21.), Alphonso Davies (70.), Nathaniel Brown (73.) ve David Santos (90+3.) gol attı. Olise, 67. dakikada yerini Sacha Boey'ye bıraktı.

Bayern, hastalığı nedeniyle görev yapamayan ve yerine yardımcı antrenör Aaron Danks'ın geçtiği teknik direktör Vincent Kompany'den bir kez daha yoksundu. Ancak Belçikalı teknik adamdan iyi haberler var: Hastaneden taburcu edildi ve hastalığına ilişkin kesin tanı da kondu.

Münih ekibinin soluklanmak için fazla zamanı yok. Cumartesi günü (18.30) Borussia Dortmund'a karşı oynanacak Bundesliga klasiği, sıradaki büyük sınav olacak. BVB, Münih'e Bayern ile aynı puana sahip olan lig ikincisi olarak geliyor.