Harry Kane, duygusal Ballon d'Or zaferinin ardından İngiltere ve Bayern Münih'teki takım arkadaşlarına en büyük hediyeyi verme sözü verdi

Harry Kane, Londra'da Ballon d'Or'u tarihi bir başarıyla kazanmasının ardından Bayern Münih ve İngiltere'deki takım arkadaşlarına özel hediyeler vermeyi planladığını açıkladı. 33 yaşındaki forvet, 2026'da kulüp ve millî takım formasıyla toplam 73 gol atarak futbolun en prestijli bireysel ödülünün sahibi oldu.

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Zirveye ulaşmak

Kane, ilk Ballon d'Or ödülünü pazartesi gecesi Kylian Mbappe ve Lamine Yamal'ı geride bırakarak kazandı. 33 yaşındaki golcü, memleketi Londra'da düzenlenen törende ödülünü aldı. Kane, zarif bir teşekkür konuşmasının ardından Soho'daki özel bir gece kulübünde kutlama yaptı.

Bu ödül, üretken golcünün göz kamaştıran 2026 performansının ardından geldi. Kane, Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı yalnızca 51 maçta tam 61 gol kaydetti. İngiltere formasıyla da millî takım gol sayısına 12 gol daha ekledi.

Saatler ve ödüller

Kane, bu büyük başarısının ardından zirveye ulaşmasına yardımcı olan oyuncularla sevincini paylaşacağını doğruladı. Törende yaklaşık 1 milyon sterlin değerinde, son derece nadir bir Rolex Daytona takan forvet, takım arkadaşlarının şimdiden gösterişli hediyeler beklediğini kabul etti.

Alman yayın kuruluşu BILD'e konuşan Kane, hem kulüp hem de millî takımdaki arkadaşlarına hediye alma niyetini anlattı.

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“Bazı arkadaşlarım saat ya da buna benzer bir şey istedi. Bu yüzden hem Bayern'deki hem de İngiltere'deki arkadaşlarım için güzel bir şey düşünmem gerekecek,” dedi. “Buna bakacağım ve herkese güzel bir hediye aldığımdan emin olacağım.”

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Sir Harry unvanı yolda mı?

Kane, İngiltere'nin Ballon d'Or kazanan altıncı oyuncusu oldu. Böylece Sir Stanley Matthews, Sir Bobby Charlton, Kevin Keegan ve Michael Owen'ın da bulunduğu seçkin gruba katıldı. Eşi benzeri görülmemiş başarıları, Downing Street'te kendisine şövalyelik unvanı verilmesi ihtimalinin konuşulmasına yol açtı. Kane, 2019'da da MBE nişanı almıştı.

BILD tarafından şövalye olma ihtimali sorulduğunda Kane, ayakları yere basan yaklaşımını korurken bu fikre sıcak baktı.

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“Kesinlikle hayır demezdim, buna gerçekten değer veriyorum,” dedi. “Böyle bir şey gerçekleşirse inanılmaz olur ve bundan büyük gurur duyarım. Ama şu anda kendimi buna fazla kaptırmak istemiyorum.”

“Sir Harry Kane” hitabının kulağa nasıl geldiği sorulduğunda Bayern'in yıldız golcüsü şunları ekledi: “Kulağa hoş geliyor ama herkes bana Sir diye seslense biraz tuhaf hissederdim. O yüzden şimdilik Harry olarak kalacağım.”

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Wembley'ye tarihî dönüş

İngiltere'nin 12 Kasım'da UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı ağırlayacağı maç, Kane için çok önemli bir gece olacak. Kaptanın, maç başlamadan önce Ballon d'Or ödülünü Wembley Stadyumu'nda taraftarlara göstererek bu dönüm noktasını onlarla kutlaması bekleniyor.

Bu karşılaşma, aldığı son ödülün ötesinde golcü için büyük bir tarihî önem taşıyor. Şu anda 125 millî maçla efsane kaleci Peter Shilton ile aynı sayıya ulaşmış olan Kane, sahaya çıkması hâlinde onu geride bırakarak İngiltere tarihinde en çok millî maça çıkan oyuncu olacak. Kane hâlihazırda millî takımın açık ara en golcü oyuncusu konumunda.